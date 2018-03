Újra aktív kamupártok

Tucatnyi, de könnyen lehet, hogy még annál is több név közül kell választaniuk az egyéni képviselőjelölti szavazólapon. Nagy valószínűséggel emberek tíz-, illetve százezrei találkoznak majd ezzel a jelenséggel az április 8-i választáson. Hétfő délután négy óra volt a határidő, amíg az indulni szándékozóknak le kellett adniuk a választókörzetükből 500 érvényes ajánlást ahhoz, hogy hivatalosan is jelöltté válhassanak. Nyugodtan kijelenthető, hogy még az utolsó órákban is dömpingszerűen érkeztek be ezek az ívek a választási irodákhoz, a honlapjukon elérhető adatok szerint egymást érik a teljes ismeretlenségből hirtelen előbukkanó pártok jelöltjei. A hajdúszoboszlói körzet volt a „legnépszerűbb”, ott ugyanis 46 ember adott le ajánlóíveket, többségük valamilyen párt színeiben. Csak néhány példa: elindulna az Elégedett Magyarországért Mozgalom, a Nemzetegyesítő Mozgalom vagy éppen a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt embere is. Hasonlóan nagy volt az aktivitás Csepelen, ahol 37-en jelentkeztek be, Sátoraljaújhelyen 39-en, Salgótarjánban 38-an, de Orosházán is 37-en állnának rajtvonalhoz. Összességében kéttucatnyi olyan választókörzet van országszerte, ahol 30 vagy annál is több párt- vagy független jelölt gyűjtött aláírásokat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy mindannyian rajta is lesznek a szavazólapon, arra ugyanis csak azok kerülnek fel, akiknek valóban megvan az ötszáz érvényes aláírásuk. Az ajánlások hitelesítése még gőzerővel zajlik, vagyis csak a következő napokban válik véglegessé, hogy kinek a neve mellé lehet majd behúzni az ikszet. Az mindenesetre világosan látszik, hogy meglepően sok politikai ambíció van az eddig lényegében magukról életjelet sem adó formációknál. Pedig ez egyáltalán nem kockázatmentes: annak a jelöltnek ugyanis, aki nem ér el két százalékot a választáson, a helyi kampányára az államtól kapott egymillió forintot vissza kell fizetnie. Az összes jelölt – vagyis az egyéni választókerületben és az országos listán indulók – száma 3233. Eközben a 24.hu értesülései szerint Monoron az aláírásgyűjtés kapcsán a választási csalás gyanúja is felvetődött, több kisebb pártnál ugyanis olyanok aláírása is szerepelt a papíron, akik már meghaltak.

A Fidesz és a KDNP mind a 106 jelöltjét már nyilvántartásba vették, de az MSZP-nél és a Demokratikus Koalíciónál (DK) is már csak néhány eset van, ahol még nem emelkedett jogerőre ez a döntés. Az LMP-nek és a Jobbiknak is megvan a 106-106 indulója, náluk azonban még többen várnak arra, hogy hivatalosan is nyilvántartásba vegyék őket. A kisebb pártok közül a Momentum 97 körzetben adta le az összegyűjtött aláírásait, az Együtt viszont már csak 50 helyen. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is ígérete szerint indul, szintén 50 helyen indítaná el egyéni képviselőjelöltjét.

Szavazólapok nyomtatása a 2014-es választás előtt. Akár többtucatnyi jelöltnek is el kell férnie az íveken Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kedden egy újabb határidő jár le, mégpedig délután négy óráig kell bejelenteniük a pártoknak az országos listáikat. Habár a kamupártok indulását ezúttal igyekeztek megnehezíteni – azzal, hogy amelyik erő nem ér el a választáson egy százalékot, annak a teljes, sokszor több száz millióra rúgó kampánytámogatását vissza kell fizetnie –, azért találni igen meglepő, eddig lényegében teljesen ismeretlen formációkat. Ilyen például a Kell az Összefogás Párt, amely magát csak Kösszként rövidíti. Még miniszterelnök-jelöltjük is van, legalábbis a Facebook-oldalukról az derült ki, hogy Weith Katalin így aposztrofálja magát. A jelentősebb ismertséggel finoman szólva sem bíró pártnak ráadásul országszerte 77 embere adott le ajánlásokat, azt persze még nem tudni, hogy közülük mennyit találnak majd hitelesnek. Hasonlóan nagy lelkesedéssel vágott neki az ajánlásgyűjtésnek az úgynevezett Net Párt is, amely 68 jelöltet szeretett volna kiállítani, esetükben is kétséges még, hogy hányuknak sikerült valóban összegyűjteni az ötszáz aláírást. Ennek a formációnak még honlapja is van, bár az nem derül ki, hogy pontosan kik vezetik. Ugyanebbe a sorba illeszkedik a korábbiakhoz hasonló ismertséggel vagy éppen ismeretlenséggel bíró Családok Pártja, amely 66 egyéni választókerületben is szeretné megméretni magát, de lehetne folytatni a sort a Szegény Emberek Magyarországért Párttal, amely ugyancsak több tucat helyen állna rajtvonalhoz.

