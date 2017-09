Újra el akarja adni a Bálnát a főváros

A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésének napirendjén ismét szerepel a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás lefolytatása útján történő értékesítéséről szóló javaslat, amelyet a testület júniusi ülésén visszavont az előterjesztő – írja a Hvg.hu.

A lap szerint könnyen lehet, hogy a pályázat nyertese már meg is van. A Magyar Nemzeti Bank már két évvel ezelőtt kivetette hálóját a Bálnára. Matolcsy György, a jegybank elnöke maga jelentkezett be Bagdy Gábornál, a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat gazdasági ügyekért felelős főpolgármester-helyettesénél, majd Tarlós István főpolgármesternek írt levelében is jelezte vételi szándékát az épületre.

A Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztésben az olvasható: az adásvételi szerződés tervezete szerint az ingatlan legalacsonyabb vételára nem lehet kevesebb nettó 11 milliárd forintnál.

A bevételek jócskán elmaradtak a várakozásoktól. 2011-ben még évi hárommilliárd forint éves bérleti bevétellel számolt a főváros, később már megelégedett az évi 400 millió forintra taksált üzemeltetési költség kitermelésével is.

Az előterjesztés szerint – megismételve a júniusi javaslatban foglaltakat – a leghatékonyabb üzemeltetési modell alkalmazásával sem biztosítható a komplexum önkormányzati keretek közötti nyereséges üzemeltetése.

A főváros olyan befektetőnek kívánja eladni a központot, amely „az esetleges szinergiák felhasználásával hosszú távon is biztosítani képes a főváros számára emblematikus épület állagának fenntartását, az abban nyújtott közösségi szolgáltatások elérhetőségét, végső soron a Bálna beruházás eredeti céljainak megvalósítását, miközben a befolyó vételár fedezetet nyújt a Bálna projekt eddigi ráfordításaira” – olvasható a javaslatban.