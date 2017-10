Újra nekigyürkőzik a főváros a városnézőbusz-monopóliumnak

A tavalyi sikertelen kísérlet után szerdán ismét nekifut a Fővárosi Közgyűlés, hogy koncessziós szerződéssel egyetlen céget hozzon helyzetbe a budapesti városnéző buszok piacán. A közgyűlés elé zárt ülésen kerül a Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester által jegyzett előterjesztés, arra hivatkozva, hogy sértené a főváros gazdasági érdekeit és a verseny tisztaságát, ha idő előtt nyilvánosságra kerülnének a feltételek.

Emlékezetes, hogy a főváros már tavaly is kiírt hasonló koncessziós pályázatot, amelynek értelmében a győztes cég egyedül maradt volna a hop-on-hop-off rendszerű városnéző buszok piacán – a hop-on-hop-off azt jelenti, hogy minden, kijelölt megállóban fel- és le lehet szállni, egy nap alatt akár többször is –, de végül decemberben a pályázatot eredménytelennek nyilvánították, arra hivatkozva, hogy az ajánlattevők túl kevés koncessziós díjat ajánlottak, amihez képest „rendkívüli mértékű extraprofitra” tettek volna szert.

A piac szabályozása már csak környezetvédelmi okokból is szükséges, de erre korábban több lehetőség is felmerült – köztük az is, hogy a BKK maga végezze ezt a szolgáltatást. A főváros azonban a jelek szerint ragaszkodik hozzá, hogy egyetlen koncessziót adjon ki, vagyis monopolhelyzetbe hozzon egy céget. A most közgyűlés elé kerülő előterjesztésben csak annyi változás van, hogy a koncesszió időtartama 20-ról 15 évre csökken. Ettől még a jelenlegi három szolgáltatóból kettő biztosan kiszorul erről a piacról, egy pedig abba a kényelmes helyzetbe kerül, hogy nem kell versenyeznie.

Az új előterjesztést már úgy készítette el a Fővárosi Közbeszerzési Kft., hogy utasszám- és költségbecslést is végzett, vagyis nagyjából tudja az önkormányzat, hogy mekkora bevételre lehet számítani – ebből kifolyólag mekkora koncessziós díjat lehet elkérni. Ez alapján a főváros a 15 év alatt összesen 4,2 milliárd forintot szeretne beszedni – évente növekvő részletekben –, ami a hatszorosa annak, amit ma a városnéző cégek a buszmegállók használatáért fizetnek a BKK-nak. Ez az összeg egy 30 buszból álló flottára vonatkozik, minden egyes további buszért havonta 2,4 millió forintot remélnek.

Az ajánlatokat december 14-ig lehet benyújtani. A feltételek közt szerepelnek olyan referenciák is, amelyek alapján szinte biztosan a jelenleg működő három cég valamelyike lesz a győztes – már ha megajánlják a kívánt koncessziós díjat. Az elbírálás során viszont a díj csak egy szempont lesz, még akkor is, ha azért lehet a legtöbb pontot kapni. Két, szubjektíven értékelhető szempontért – az üzleti tervért és a szakmai koncepcióért – viszont összességében majdnem ugyanannyi pont jár. Viszonylag sok pontot lehet szerezni azzal, ha minél több jegyértékesítési pontot tud felmutatni valaki a világörökségi területen, illetve ha más nagyvárosokban kedvezményt tud kínálni a visszatérő turistáknak.