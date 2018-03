Újra őrizetbe vették Czeglédy Csabát

Alig egy napot volt szabad Czeglédy Csaba (MSZP), pénteken este újra őrizetbe vették – írja a HVG.hu. A csalással vádolt, de az országgyűlési választáson függetlenként induló szombathelyi önkormányzati képviselő mentelmi jogát péntek délután függesztette fel a választási bizottság. Este a portál információi szerint már várták szombathelyi lakásánál, és egy másik, de a korábbi gyanúval összefüggő bűncselekményre hivatkozva visszavitték a szegedi börtönbe.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az őrizetbe vételt a portál szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi bűnügyi igazgatóságának határozata alapján rendelték el. Tavaly nyár óta folyik eljárás a képviselő ellen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt. Ebben a határozatban a korábbi eljárásra hivatkozva, de egy másik bűncselekmény, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt vitték újra börtönbe. Az őrizetbe vétel 72 órán át tarthat; ismét az ügy tárgyi súlyával, valamint azzal indokolják, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye – teszi hozzá a portál.

A Hír TV információi szerint a NAV három nyomozója péntek este 10 óra után hívta föl telefonon Czeglédy Csabát azzal, hogy szombathelyi lakásának ajtajában várják. Barátainál volt vendégségben a képviselő, és a telefonhívás után azonnal hazaindult, ahogy azt a hatóság emberei kérték. Úgy tudják, az adónyomozók ugyanarra az ügyszámra hivatkozva állították elő, amelyiken az eddigi nyomozás is folyt.

„Szombathelyi lakásáról most viszik el a vámosok, most közöltek vele egy olyan esettel kapcsolatos gyanúsítást, ami állítólag 2015-ben történt, és ebből kifolyólag most Szegedre viszik, őrizetbe veszik, miután a szökés, elrejtőzés veszélyét állapították meg nála. A nyomozás sikerének veszélyeztetését, valamint a bűnismétlés veszélyét rótták a terhére, úgyhogy a mai, mentelmi jogot felfüggesztő határozat még nem emelkedett jogerőre, miután jogállamban egyfokú határozat nem létezik” – mondta el Ipkovich György, a helyszínen tartózkodó ügyvéd.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Péntek délután döntött úgy a Nemzeti Választási Bizottság, hogy felfüggeszti Czeglédy Csaba mentelmi jogát. A politikus közölte, a döntésen nem lepődött meg. Kitért rá, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján nem lehet ugyanabban az ügyben valakit kétszer őrizetbe venni, és kíváncsian várja, hogyan fogják „teljesen törvényellenesen” az újbóli előzetes letartóztatását indítványozni.

Szerinte a mostani kormánypártoknak van félnivalójuk amiatt, hogy szabadlábon van; az elmúlt hónapokban több olyan ügy került volna nyilvánosságra, ami teljesen más színben tüntetné föl a Fidesz és a KDNP képviselőit a választók előtt. A büntetőeljárás és a letartóztatása a 2018-as választással állt összefüggésben – jelentette ki, hozzátéve: áll a büntetőeljárás elé, meg fogja tudni védeni magát. Közölte: részt akar venni a választások, és Szombathelyen elnyerni a mandátumot.

A lapunknak adott interjúban Czeglédy Csaba arról is beszélt: nyolc és fél hónapos előzetes letartóztatása alatt mindössze kétszer hallgatták ki a nyomozók, akkor is csak a saját kérésére. Mint mondta, azt akarták, hogy Botka László szegedi polgármesterre, az MSZP volt kormányfőjelöltjére, valamint Gyurcsány Ferencre, a Demokratikus Koalíció elnökére valljon.

Czeglédy Csaba csütörtökön került szabadlábra: az ügyészség közölte, hogy – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – megszüntette a több mint 6 milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított politikus előzetes letartóztatását. Ugyanis miután hivatalosan igazolást nyert, hogy Czeglédy Csabát jogerősen képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, a képviselőkével azonos mentelmi jog illeti meg.