Újságírót kritizált meghallgatásán a Médiatanács elnöke

Karas Monika a kulturális bizottság meghívására adott számot a Médiatanács 2016. évi tevékenységéről szerdán. Az elnök a 24.hu munkatársát, Szalay Dánielt kritizálta, aki szerinte „jogi ismeretei hiányában írogatja ezeket a lejárató, vádaskodó cikkeit”. Leszögezte azt is: a hatóság minden alkalommal válaszolt az újságírónak. A 24.hu újságírója úgy jött szóba, hogy Szabó Szabolcs, az Együtt képviselője több rádiófrekvencia-osztásról szóló pályázat kapcsán is tett fel kérdéseket, amelyekkel a portál is foglalkozott több alkalommal. „Sajnálatosnak tartom, hogy a képviselő úr a 24.hu újságírójának a teljes mértékben megalapozatlan anyagából dolgozott szinte szó szerint” – jegyezte meg Karas. Az NMHH elnökének válaszaival viszont Szabó Szabolcs egyáltalán nem volt elégedett. „Már elnézést, de egyetlen kérdésemre se kaptam választ!” – jelezte felháborodását az ellenzéki politikus. Miután a vonatkozó szabályok szerint nem közbeszólással lehet jelezni a panaszt, Dúró Dóra, a bizottság elnöke fel is szólította a méltatlankodó képviselőt, hogy ne zavarja a bizottság ülését.

Az NMHH-t egyébként Szabó és Dúró is bírálta azért, mert mikor az RTL Klub egyesülni akart a Centrál Médiával, akkor azt szerintük a hatóság keményen kivizsgálta, ám ezt már Andy Vajna és Mészáros Lőrinc érdekeltségei esetén nem tették meg. Karas ezt azzal magyarázta: a Centrál és az RTL összefonódása esetén a cél a teljes országos elérés lett volna, míg a megyei lapok piacán a visszaszorulóban lévő írott sajtónak az országos eléréshez képest töredék az olvasószáma.

A kulturális bizottság ülésén Révész Máriusz kormánybiztos is beszámolt munkájáról, aki hivatalosan „a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felel”. „Amikor kineveztek engem, akkor több helyen mosolyogtak, hogy milyen feladatom van”- mondta. Többek közt arról beszélt, sokat dolgoznak a civil kerékpáros szervezetekkel közösen egy jövőbeli KRESZ-módosító csomagon, amely elfogadása valószínűleg a választások utáni időszakra marad. „Nem vagyok benne biztos, hogy most érdemes ebbe a felfokozott politikai légkörbe behozni” - jegyezte meg. Annyit azért elárult: szeretnék elérni, hogy mikor országúton előznek bicikliseket az autósok, akkor másfél méteres előzési oldaltávolságot kelljen tartaniuk, míg városban ez a távolság egy méter legyen.

Ezen felül a közlekedési kultúra érdekében már készül egy könyv a 4-5. osztályosok részére, amit a jövő évtől minden gyerek felmenő rendszerben megkaphatna. „Érdemes belegondolni, hogy a gyerekek 12 éves korukban kimehetnek a főutcára biciklive, de senki nem kérdezi meg tőlük, hogy mondjuk azt a háromszög alakú táblát ismerik-e. Ezen mindenképpen jó lenne változtani” - mondta.

Révész szólt a Tour de Hongrie nevű biciklis versenyről is, amelyről lapunk írta meg elsőként: ezen verseny érdekében csoportosítottak át 90 millió forintot a szociális és gyermekvédelmi ágazat dolgozóinak pótlékára szánt, tavalyi évben megmaradt forrásokból. Révész szerint a rendezvény viszont első sorban nem sportverseny, hanem turisztikai célokat szolgál. Ezért a kormánybiztos szeretné elérni, hogy 2018-tól az Eurosport hat napon keresztül közvetítse a versenyt és az ennek kapcsán hazánkról készülő imázsfilmeket.

„Úgy is tudom, hogy nem tudom megkerülni a vál-völgyi kisvasút kihasználására vonatkozó kérdést” - viccelődött Révész, így maga közölt adatokat a kisvasútak 2016. évi forgalmáról. Ezek alapján arról beszélt, a Vál-völgyi kisvasút a 30 ezres utasszámával a középmezőnyhöz tartozik. Adatai szerint a tavalyi évben egyébként a legnépszerűbb a Gyermekvasút volt 328 ezer látogatóval, a legkevésbé kihasznált pedig az almásmelléki 6 ezer utassal.

Révész részletes beszámolóját egyébként nemcsak a kormánypárti, hanem az ellenzéki politikus is megdicsérték, sőt: a kormánybiztos végül egyetlen kérdést sem kapott a felcsúti kisvasút kapcsán. Meg is jegyezte: „sokkal nehezebb kérdésekre készült”.

„Nyugodtan állíthatom, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) független” - erről már Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke beszélt a kulturális bizottság tagjai előtt. Többek közt elmondta: bár az NPK feladatai közé tartozik az oktatást érintő jogszabályok véleményezése, negatívum, hogy sokszor ezek alapos áttanulmányozására nem kapnak elég időt. Úgy vélte, középtávon a pedagógusok létszáma lesz a legnagyobb probléma, emellett pedig a tanárképzés is számtalan kérdést is felvetet. A pedagógusi pálya presztízséről szólva pedig elmesélte: megkérdezte a ranglistákon szereplő első 20 iskola igazgatóját, hogy a diákjaik közül hányan jelentkeztek pedagógusoknak. A válaszok szerint ez mindösszesen három százalékot tett ki, vagyis a pálya presztízse nem túl magas.