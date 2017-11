„Undorító módon a Habony-féle média ellenzéki politikusokat is megaláz”

„Undorító, parazita módon a Habony-féle média most már nemcsak pedagógusokat, köztisztviselőket vagy közszolgálatban lévő tisztességes embereket aláz meg, hanem rendszeresen ellenzéki politikusokkal is ezt teszi” – mondta Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselő a Hír TV-nek annak kapcsán, hogy a kormányközeli Szegedma.hu egy cikkében az állította, hogy Szabó levelet írt Botka László polgármesternek, amelyben megkéri, hogy az áprilisi választásig ne beszéljen a Martin Schulzcal kötött egyezségről, vagyis hogy Szegeden több ezer menekültet fogadnának be.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ellenzéki képviselő tagadta a Martin Schulzcal kötött magállapodást, a nevében írt levelet hamisítványnak nevezte. Úgy fogalmazott: a portálon megjelent levél „olyan koholmány, amely meg sem született. Az én nevemben tettek fel egy levelet, amelyet én nem írtam meg. […] Az a lényeg, hogy megálljt kell parancsolni annak, hogy emberekkel bármit megtehessen a Habony-féle média” – tette hozzá a szocialista képviselő.

Szabó Sándor elmondta: büntetőfeljelentést tesz a Szegedma.hu ellen.

A portálról a cikket már eltávolították, csak a 404-es hibaüzenet jelenik meg.