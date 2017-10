Uniós ügyekben kell felelnie Lázár Jánosnak

A szokásos csütörtöki kormányinfó mellett most egy újabb fórumon is válaszokat várnak Lázár Jánostól: kedd délelőtt kezdődik meg a parlamentben az európai ügyekért felelős bizottság ülése, ahol a kancelláriaminiszter megtartja éves beszámolóját.

A meghallgatáson valószínűleg szóba kerül majd Magyarország elutasított kvótakeresete, az uniós források felhasználása és a magyar állam ellen indított kötelezettségszegési eljárások sora is: ezek között szerepel például a civiltörvény és a lex CEU, s az Európai Bizottság eljárást indított a magyar közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer miatt is. Szintén téma lehet a 420 milliárdos víziközmű-építési tender ügye, amely miatt az Európai Bizottság és a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) vizsgálódik, és amelyben Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester vállalkozása is érintett.

Kövesse nálunk élő közvetítésben Lázár János meghallgatását.