„Kerítést kell vonni a Parlament köré”

Már tele van a Bem tér, a vonulók főleg magyar és lengyel zászlókat lengetnek, de néhány székely zázsló is látható. Többségében az ötvenes és hatvanas éveikben járók, vagy idősebbek vannak a helyszínen. Lehet látni fiatalokat is, de sokkal kevesebbet. A kaposváriak narancssárga egyenbaseballsapkában érkeztek, és „Hajrá Fidesz” táblák vannak náluk. Kolozsvár és Marosvásárhely táblák is feltűnnek, sokan pedig vidékről érkeztek. Műanyag táblákat is osztogatnak – az egyik oldalon Fidesz, a másikon pedig Április 8. felirat látható, valamint a nemzeti zászló. Már a villamosról leszállva aláírható a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, az aláírásokat a Rákóczi Szövetség gyűjti.