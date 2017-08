Üzleti kapcsolat a legfelsőbb szinteken

Mészáros Lőrinc testvérével és a felcsúti polgármester barátjával is üzletel az Orbán család egyik vállalata. A Gánt Kő és Tőzeg Kft.-nek – amelyet épp most szeretnének két külön társaságra osztani a miniszterelnök rokonai (az egyik új társaság a kormányfő édesapjának, a másik édesanyjának és öccsének a tulajdonába kerülne) – a céges iratok szerint tavaly év végén több vállalkozással szemben is volt áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelése. Ezek között pedig szerepelt Mészáros János Agro-Felcsút Kft. nevű vállalata, valamint a Mészáros Lőrinc állandó üzlettársa, Szíjj László érdekeltségébe tartozó Hódaszfalt Zrt. is. Igaz, utóbbinál negatív összeget tartottak nyilván ezen a soron, ami azt jelenti, hogy a társaság vélhetően túlfizetésben volt (méghozzá közel tízmillió forintosban, ami jelentősebb megrendelésre utal).

Az, hogy az Orbán család cégei kapcsolatban állnak Fidesz-közeli üzletemberek közbeszerzéseken hatalmas összegeket kaszáló vállalataival, és így az állami milliárdokból is részesülhetnek, nem újdonság. A Direkt36 épp szerdán írt arról, hogy az úgynevezett Simicska–Orbán-háború kirobbanása után hogyan jutottak a központi megrendelésektől addig tudatosan távol tartott Orbán-cégek egyre közelebb az állami pénzekhez. A portál már korábban részletesen beszámolt róla, hogy egyes esetekben a miniszterelnöki család érdekeltségébe tartozó cégek miként vettek részt állami projektekben. Így például a részben a kormányfő édesapjának tulajdonában lévő Dolomit Kft. két nagyobb csatornázási projektben is szerepet kapott az elmúlt években: Érden és Budapest külső kerületeiben épült csatornákhoz is szállított építőanyagokat. Ráadásul az állami tenderen nyertes partnerek annak ellenére rendeltek az Orbán-cégtől, hogy az általuk szállított betonelemek drágábbak voltak a konkurencia termékeinél (a megrendelők között volt a lapunkban is tulajdonos Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Közgép és a miniszterelnök régi barátjának, Mészáros Lőrincnek a vállalata is). Később az is kiderült, hogy Orbán Áronnak, a miniszterelnök öccsének a tulajdonában álló fuvarozócég, a Nehéz Kő Kft. szállítja a zúzott követ az oroszlányi Vértesi Erőmű hulladéklerakójának rekultivációjához, ráadásul szintén a Dolomit Kft. bányájából.

A Gánt Kő és Tőzeg Kft. azonban ezekben az ügyletekben nem tűnt fel, így kapcsolata a felcsúti polgármester öccséhez köthető céggel, illetve a Hódaszfalttal eddig nem volt ismert. Ezekben az esetekben egyébként az sem teljesen egyértelmű, hogy a partnerek állami megbízáshoz vásároltak Orbánéktól, bár az biztosnak látszik, hogy mind a két cég dolgozott közvetve vagy közvetlenül központi megrendelésre. Az Agro-Felcsút Kft. például legutóbb idén májusban nyert el egy jelentősebb közbeszerzést, aminek keretében bő 770 millióért szállíthatnak sószórókat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. Ez az üzlet azonban szinte még biztosan nem volt ismert akkor, amikor a felcsúti vállalat a Gánt Kő és Tőzeg Kft.-től vásárolt, hiszen a tendert már tavaly kiírták ugyan, és az egyetlen érvényes pályázatot Mészárosék cége adta – a hivatalos eredmény csak az idén derült ki.

A Hódaszfaltnál más a helyzet, de az biztos, hogy a társaság nem olyan állami munkához vásárolt Orbánéktól, amelyet maga nyert el, ilyen ugyanis eddig nem volt. Ennek ellenére elég merész lenne azt állítani, hogy nem központi projekthez rendeltek, hiszen a tiszakécskei cég annak a Duna Aszfalt Kft.-nek az érdekeltsége, amely sorban nyeri a közbeszerzéseket. Megírtuk, hogy a mezőgazdaság felé is kacsingató Duna Aszfalt a nem túl távoli jövőben mintegy 530 milliárdnyi állami és uniós megrendelésen dolgozhat (igaz, ezeknek a többségét nem egyedül végzi, sőt lesznek olyan munkák is, amelyeket nem ők kapnak). Azokban a projektekben azonban, amelyek végül mégis a Duna Aszfalthoz kerülnek, a Hódaszfalt is szerepet kaphat. Bár azt nem tudni, hogy eddig utóbbi társaság milyen szerepet kapott az ilyen munkákban, az biztos, hogy tavaly év végén elég nagy összegű (közel 120 milliós) követelése volt kapcsolt vállalkozással szemben, ami a Duna Aszfalt is lehetett.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.31.