Üzleti vagy futár- és felderítőgépeket vehet a honvédség

A kormányzat, illetve a Honvédelmi Minisztérium (HM) két használt Dassault Falcon 7X üzleti repülőgép (business jet) beszerzésére készül a nemzeti légi szállítási képesség helyreállítását célzó program részeként – értesült lapunk. Bár a típus alapfeladata viszonylag kis létszámú (legfeljebb 16) VIP-utas interkontinentális távolságra (akár 11 ezer kilométerre) történő szállítása, s ezzel ideális kormánygép lehetne, a konkrét értesülésünket megerősíteni nem kívánó honvédségi forrásaink a lépés katonai képességfejlesztési vonatkozásait hangsúlyozták. Eszerint inkább „futár- és felderítőgépekről”, de mindenképpen többfunkciós eszközökről van szó. Tény, hogy van példa ilyen kettős felhasználásra a világban üzleti repülőgépek állami szolgálata esetén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ahogy azonban a nemrégiben beszerzett Airbus A319-esek esetében is – az ügyletet lapunk fedte fel decemberben –, a HM számára érezhetően most is az a fontos, hogy a gépeket ne kormánygépnek nevezzék, mert azt politikailag nem tartják kívánatosnak.

A Falcon 7X ugyanannak a típuscsaládnak a tagja, mint az a Falcon 900-as, amely Csányi Sándor OTP-vezér birtokában volt, s amelynek megvásárlását – miután számos alkalommal bérelték – korábban szintén fontolgatta a kormányzat. A tervezett üzlet, amelyről korábban szintén a Magyar Nemzet számolt be, meghiúsult. A pénzember a közelmúltban végül másnak adta el gépét, helyette egy hasonló, de újabb és korszerűbb változatot vásárolt, amely a piacon egyébként jobb hírnévnek örvend, mint a 7X. A nagy múltú francia Dassault cég által gyártott gépek kategóriájukban azért számítanak különlegesnek, mert három hajtóművesek, ami extra biztonságot jelent a hosszú, óceán feletti utak során. Ugyanakkor drágább üzemeltetést is, szemben két hajtóműves amerikai, kanadai és brazil riválisaikkal.

Az Orbán-kormány egyébként nem most találkozik először a Falconokkal: emlékezetes, hogy 2002-ben egy ilyen, svájci tulajdonban lévő gépet bérelve utazott a kormánydelegáció és a sajtó meghívott képviselői – köztük lapunk munkatársa – Bostonba, ahol a miniszterelnök díszdoktori címet kapott a Tufts Egyetemen. Visszatérve az ellenzék számonkérte a 32 millió forintos repülést a kormányon, s a botrány annak a választási kampánynak lett az egyik kellemetlen epizódja, melyet a Fidesz végül elvesztett.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Mint arról elsőként 2016 decemberében beszámoltunk, a nemzeti légi szállítási képesség helyreállítását célzó tervek három repülőgép-kategóriáról szólnak. A legsürgetőbb a honvédség számára a főleg személyszállításra alkalmas, kormányzati többfunkciós (hivatalosan csapatszállítónak nevezett) gépek voltak, amelyek a külföldi katonai missziók váltásait, vészhelyzetben külföldre rekedt állampolgárok evakuációját, illetve nagyobb kormányzati delegációk szállítását tudják ellátni. Ezeket az Airbus A319-eseket szerezték be tavaly mintegy 70-80 millió euró (22-25 milliárd forint) értékben. Magyarországra, a kecskeméti bázisra január–február fordulóján érkeztek. Nemrég pedig egy kormányhatározatból kiderült az is, hogy igazi katonai szállítógépek beszerzését is tervezik 2019–2021 között összesen 75 milliárd forint értékben a meglévő, hasonló funkciójú An–26-osok leváltására. A harmadik kategóriát jelentő business jetekről eddig hivatalos kormányzati kommunikáció nem volt, de valószínűleg az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága által adott közbeszerzés alóli felmentéssel vásárolják ezeket is, mint az Airbusokat.

Ha csak VIP-szállításra kell alkalmasnak lenniük, akkor a két használt Falcon 7X megvétele mintegy 40-50 millió euróból (12-15 milliárd forint) megoldható. Ha viszont – mint ahogy honvédelmi forrásaink állítják – különleges, felderítési feladatokra is alkalmassá akarják tenni a gépeket, akkor a szükséges berendezéskészlettel együtt akár kétszeresére is nőhetnek a költségek. Úgy tudjuk: a rendszerváltás óta történt leszervezések következtében a honvédség elvesztette a repülőgép- és helikopterfedélzeti rádióelektronikai felderítési képességét, aminek a pótlása azért is jól jönne, mert ebből a NATO-ban és az Európai Unióban is hiány van. Ami a képi felderítést illeti, azt a Gripen harci gépekre függeszthető izraeli konténerek beszerzésével tervezik megoldani a közeljövőben.

Forrásaink szerint elképzelhető, hogy az újabb gépekre vonatkozó üzlet már meg is köttetett, és a személyzetek kiválasztása, esetleges képzése is folyik, párhuzamosan az Airbusokéval. Ebben az esetben a gépek akár még az idén szintén megérkezhetnek Magyarországra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.01.