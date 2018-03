Vakrepülésben a pártok a hódmezővásárhelyi választások óta

„Teljes vakrepülésben vagyunk, el kell ismerni. Hódmezővásárhely mindent összekuszált. Persze ez számunkra még mindig jobb, mint korábban, hiszen ott az derült ki, hogy valószínűleg sokkal többen mehetnek el szavazni a kormányváltást akarók, mint gondoltuk” – erről beszélt egy szocialista politikus a Magyar Nemzetnek.

Mint ismert, a csongrádi városban február végén addig nem látott számú részvételi arányt produkálva a választópolgárok 66 százaléka szavazott. A Fidesz jelöltje így hiába kapott annyi, sőt valamivel több szavazatot, mint legutóbb, a váltást akarók annyian voltak, hogy a függetlenként, de az ellenzéki pártok széles koalíciója által támogatva induló Márky-Zay Péter fölényesen, 57-41 százalékos arányban nyert. Vagyis kiderült, hogy a Fidesz egyik fellegvárában, ahol utoljára más párt jelöltje 2006-ban tudott nyerni, sokkal többen vannak, akik a kormánypártok ellen szavaztak, mint bármikor máskor.

Az eredményt kommentálva ráadásul Török Gábor politológus azt nyilatkozta, ő maga két olyan belső, vagyis csak a Fidesz számára készített közvélemény-kutatást is látott, ami 60 százalékos sikert jósolt a kormánypárti alpolgármesternek, Hegedűs Zoltánnak. Ám a valóság súlyosan rácáfolt az előrejelzésekre. A szakember így a 24.hu-nak nyilatkozva később nem zárta ki azt sem, hogy ez alapján országosan akár tíz százalékponttal többet mérhetnek a Fidesznek, mint a valós támogatottsága.

Az ellenzék vezetői most érthetően ebbe próbálnak kapaszkodni, miközben idézett forrásunk szerint legalább egymás között elismerik, hogy fogalmuk sincs, milyen eredmény következhet országosan a hódmezővásárhelyi tendenciákat látva. Ez nem csak azért van, mert a helyi polgármester-választást nyilván nem lehet egy az egyben országos szintre kivetíteni.

„Hódmezővásárhely előtt, bár mindenki tudta, hogy szükség lenne helyi együttműködésekre, koordinált indulásra, a személyi, szervezeti érdekek a legtöbb esetben erősebbek voltak annál, hogy ezekről érdemi döntések szülessenek. Most viszont már akkora a nyomás, hogy valóban megindultak a komoly tárgyalások, és mivel visszalépésekre egészen a választás napjáig van lehetőség, biztos vagyok benne, hogy ezek az utolsó pillanatig folyni is fognak” – mondta forrásunk.

A Magyar Nemzet információi szerint egyébként Ron Werber is azért mondott fel a múlt héten az LMP-nél, ahol kampánytanácsadó volt, mert mereven ellenezte, hogy a zöldek bármilyen tárgyalásba bonyolódjanak az MSZP-vel és a DK-val az együttműködésről, a párt vezetése azonban már nem volt hajlandó erre.

A szocialista politikus szerint ráadásul a jelek szerint még ma sincs elég bátorság az ellenzéki pártok vezetőiben, hogy ezekről nyíltan beszéljenek a választóknak. Egy hete a Hvg.hu kérdezett meg ellenzéki pártvezetőket arról, mit mondanak a saját szavazóiknak, hogyan döntsenek helyben a kormányváltás érdekében. Gyurcsány Ferenc és Molnár Gyula válaszaiból az derült ki, gyakorlatilag a választók egyéni mérlegelésére és döntésére bízzák, hogy a helyben legesélyesebbnek tartott jelöltet támogassák.

„A jelek szerint olyan választás előtt állunk, amikor a pártok vezetői nem azt mondják majd, hogy »Szavazzatok ránk!«, hanem azt, hogy »Szavazzatok, akire jónak látjátok!« – ezzel gyakorlatilag rájuk testáljuk a döntés ódiumát. Vagyis lemondunk arról, hogy meggyőzzük őket: a mi indulónk a legjobb. Ezek után hogyan lehetne bármilyen előzetes jóslást is tenni egy-egy szavazókör eredményéről?” – mondta a már idézett szocialista politikus.

Hogy a kép teljes legyen, a kormányzati oldalon is nagy az elbizonytalanodás – bár abban még így sem kételkednek, hogy nyerni fognak, így a kormányátalakításról szóló pletykák is folyamatosan újratermelődnek. De az arányokat illetően már így sem mernek jósolni, egy kormányközeli forrásunk szerint ráadásul maga a miniszterelnök is rosszul kommunikálta a hódmezővásárhelyi vereséget.

„Egyszerűen nem értettem, hogy kommentálhatta úgy az eredményt, hogy akkor most mindenkinek háromszor akkora erőbedobással kell majd dolgoznia. Ezzel ő maga adott országos jelentőséget az egésznek, ő maga állította párhuzamba az április 8-i parlamenti választással egy helyi polgármester-választás eredményét. Miért nem lehetett csak annyit mondani, hogy »ez Lázár János városa, az eredmény arról győzött meg, hogy Jánosnak sajnos nem maradt elég ideje a helyi ügyek megfelelő intézésére, lehet, hogy túlterheltük szegényt az utóbbi időben, most majd lehetőséget adunk neki, hogy többet foglalkozzon a szülővárosával«? És ezzel az egészet rátolta volna Lázárra. De mindegy, mert ezt már elszúrtuk, most már áprilisig biztosan mindenki »hódmezővásárhelyezni« fog” – mondta forrásunk.

A helyzetet ráadásul az is bonyolítja, hogy bár a kudarc első sokkjában még a kormányoldalon is több kritikus vélemény hangzott el a túltolt sorosozás hatékonyságával kapcsolatban. A jelek szerint azóta ismét rendezték a kommunikációs sorokat a kormánypártban, és még nagyobb fokozatra kapcsolt a Soros- és migránsellenesség, még ha nincs is mindenki meggyőződve róla, hogy ez jó irány.

Arról ráadásul még a kormánypárti agytrösztökben sem tudnak semmit, hogy a helyben egyelőre megjósolhatatlan választói mozgások – a felmérések szerint mind a Jobbik, mind az MSZP, mind az LMP támogatóinak jelentős része hajlandó lenne egyéniben a legesélyesebbnek látszó jelöltre szavazni – milyen eredményeket hoznak majd az egyes körzetekben. Arról nem is beszélve, hogy azt még a kormánypártban is tudják: tény, hogy Hódmezővásárhelyen sikerült a teljes helyi Fidesz-tábort mozgósítani, de ehhez kellett az is, hogy Lázár János és Orbán Viktor részt vegyen a kampányban.

„Nincs mind a 106 körzetben egy Lázár-erősségű Fidesz induló. Mi van, ha egy gyengébb kormánypárti jelölt nem tud ilyen eredményt produkálni?” – tette fel a kérdést egy másik forrásunk. A Fideszben így továbbra is csak a választási részvételt tartják zsinórmértéknek, eszerint minél többen mennek el szavazni, annál nagyobb veszélybe kerül a kormánypártok újrázása.