Válaszolt a BKK az adatvédelmi hatóság megkeresésére

Mint mondta, a válasz már megérkezett, de még nem tanulmányozta át. Jelezte, hogy a BKK válaszának ismeretében dönt arról, milyen típusú – vizsgálati vagy hatósági – eljárás indul az ügyben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azzal kapcsolatban, hogy a 24.hu azt írta, több mint háromezer ember személyes adatai kerültek a birtokukba a BKK online jegyértékesítési rendszeréből, Péterfalvi Attila elmondta: értékelni fogják „az ilyen jellegű adatbázisokat” is. Hozzátette: a hatóság az eljárása során bárkit megkereshet, „akár azt is, aki hozzájuthatott az adatokhoz, vagy a hiányosságokat jelezte” – írja az MTI.

Szaniszló Sándor fővárosi MSZP-s képviselő, egyben a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke korábban a Magyar Nemzettel közölte, három jogcímen is megtette szerdán a büntetőfeljelentést a BKK online értékesítési rendszere ügyében. A 3481 felhasználó és regisztrált ember adatainak kiszivárgása miatt személyes adattal való visszaélés, az internetes értékesítés közbeszerzés nélküli beindítása – becsléseik szerint csaknem 300 millió forintos vagyoni hátrány okozása miatt – hűtlen, illetve hanyag kezelés miatt is a BRFK-hoz fordult. Szaniszló Sándor utalva a rendszer hibáit feltáró és azt azonnal jelző 18 éves fiatal esetére, azt állította, hogy a hatalom a fővárosban nemcsak városvezetésből, hanem emberségből is megbukott.

A botrányos ügyben más ellenzéki pártok sem nyugszanak: az adatszivárgás miatt a DK a BKK ellen tett feljelentést. A Jobbik pedig Mirkóczki Ádám parlamenti képviselő várható kezdeményezésére napirendre kívánja tűzetni a BKK-ügyet az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának július 31-ei rendkívüli, zárt ülésén.