Választási csalást szervezhet egy roma vezető

Lázár János és Pócs János vezető fideszes politikusok beszédeiből úgy tűnik, masszív cigányellenes retorikára vált a kormány a kampány véghajrájában. A hatalom ugyanakkor nem mondana le a roma emberek szavazatairól sem, a birtokunkba került bizonyíték alapján még durva választási visszaéléstől sem riadnak vissza.

Kiderül, csalással is próbálkoznak, hogy az így megszerzett összeget szavazatvásárlásra fordítsák. A kelet-magyarországi botrány választ adhat arra is, miért tömte ki milliárdokkal a kormányzat a hozzá közel álló cigány szervezetet, illetve nézi el a roma vezetőknek a közpénzek finoman szólva is hanyag kezelését.

Részletek a szombati Magyar Nemzetben!

