Választási harci lázban ég a teljes Fidesz

Elsöprő többségben vagyunk, csak idő kérdése és az egész nyugati világban győzni fogunk – a többi közt erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyet ezúttal is a Hungexpón tartottak. Az eseményen a kormányfőt egyhangúlag - kihívó és ellenszavazat nélkül - ismét a párt elnökévé választották, amely döntést a résztvevők álló ovációja fogadta. A papírforma nemcsak a pártelnök esetén jött be, hanem az alelnököknél is: újraválasztották Gulyás Gergelyt, Németh Szilárdot és Kubatov Gábort, míg az előzetes sajtóhíreknek megfelelően Novák Katalin lett alelnök Pelczné Gáll Ildikó helyett. Az sem jelentett meglepetést, hogy az elhangzó beszédek mindegyike már a jövő évi választásra koncentrált, gyakorlatilag mindegyik a rossz állapotban lévő ellenzéket kritizálta és harcba szólította a kormánypárt híveit.

Narancssárga kendők és nyakkendők a nyakakon - így próbálták párthűségüket hangsúlyozni a Fidesz kongresszusának leglelkesebb küldöttei közül többen is a vasárnapi rendezvényen. A szervezők arról is gondoskodtak, hogy a párt vezető politikusainak beszédei közötti szünetben ne unatkozzanak a jelenlévők, ugyanis a kormánypárti Magyar Idők egy-egy lapszáma várta a székeken a vendégeket. A rendezők ennyire már nem voltak szívélyesek a sajtó munkatársaival, akiket - a két évvel ezelőtti kongresszushoz hasonlóan - ismét hermetikusan elkerítettek a küldöttektől.

Az elkülönítést olyannyira komolyan vették, hogy az újságírók még csak ugyanazt a mellékhelyiséget sem használhatták, mint a vendégek, előbbiek csak az udvaron felállított konténermosdókat vehették igénybe. A vendégek közt egyébként több közéleti szereplőt is lehetett látni, például Nemcsák Károly színészt vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Parragh Lászlót. A rendezvény őrzését a kormányzat által számtalan megbízással ellátott Valton Security munkatársai is segítették.

Van mire szerénynek lenni

Ami a beszédeket illeti, Orbán Viktor elsőként a párt előtt álló teendőket sorolta, mint mondta, „nálunk a Fideszben ez a helyes sorrend, itt nem pozíciót osztanak, hanem munkát és feladatot”. Szerinte három feladat van: megerősíteni mindazt, amit Magyarország „verejtékes munkával” elért, elmélyíteni „a politikánk szellemi és lelki alapjait” és megvédeni az ország jövőjét. A szellemi és lelki alapokról elmondta: talán ez a kérdés furcsán és idegenül hangzik a mai profán világban, „olyan érzést kelthet, mintha szembe mennénk a korszellemmel”. De szerinte igazítani kell a szemüvegünkön és észrevenni: a korszellem nem azonos a médiaszéllel.

– A valóságos emberek le fogják győzni a ma még Európán uralkodó globalista elitet és ismét naggyá fogják tenni Európát és benne Magyarországot is – jósolta a kormányfő. Leszögezte azt is, a Fidesz nem áll sem faji, sem osztályalapon, az embereket egymással szembefordító politikát elutasítják. – Mi nemzeti alapon állunk - hangsúlyozta. – Ma Magyarországon nem kormányváltó hangulat van, hanem ellenzékváltó – folytatta, kifejtve, hogy a szocialistákat összeroskadni látja, a Jobbik kapcsán pedig úgy vélte, hogy a „nemzeti radikálisból cicapárttá váltak”.

Ugyanakkor a miniszterelnök szerint nem dőlhetnek hátra, tovább kell dolgozniuk, hogy az eredményeiket további négy év kormányzással megerősíthessék, „hogy azok visszafordíthatatlanná váljanak”. Ezért beszéde végén leszögezte: „Figyelmeztetem magamat és benneteket is: most kell szerénynek lenni, mert most van mire".

„Magyarország nevethessen a végén"

Lázár János arról beszélt a jövő évi választásokról szólva: győzni többféleképpen lehet. – Például jobb híján, valódi alternatíva hiányában, de lehet győzni kormányzati teljesítmény alapján is – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter nagy tapsot kapva ezzel. Hozzátette: ő sem tartja indokolatlannak a kérdést, hogyan lehet, hogy nincs érdemi alternatíva az ellenzéknél, „miközben az ellenzéki pártoknak lassan több miniszterelnök-jelöltjük van, mint szavazójuk”. Szerinte viszont a Fidesz nemcsak másokhoz képest, hanem a saját teljesítménye alapján is érdemes a győzelemre. – Nem jobb híján tehát, hanem a jobb jogán – hangsúlyozta. Elmondta, a politikának a nemzeti érdekek érvényesítéséről kell szólnia, ezért például „jobb ma egy bábellenzék, mint holnap egy bábkormány”. Lázár arról is beszélt, a Fidesznek 2018 tavaszán ismét reális esélye van a győzelemre. – Egyszer alkotmányozó többséget szerezni, politikai siker, megismételni, hatalmas lehetőség, de harmadszor is lehetőséget kapni a választóktól: történelmi felelősség. – Csináljuk meg, hogy egyszer Magyarország nevethessen a végén – zárta beszédét. Lázár szavait egyébként az alkalom egyik házigazdája, Kocsis Máté köszönte meg „Hódmezőlázárhely" képviselőjének nevezve a politikust.

Rogán szerint lesz muníció

A propagandaminisztériumot vezető Rogán Antal is a kormány eredményeinek megvédését emelte ki. Az ellenzékről lefitymálóan beszélt, kiemelve a Gyurcsány–MSZP-egymásratalálást. – Melyik lesz az az év, hogy Jobbik-kamion indul a Pride-on? – kérdezte a küldöttségtől, ám nem igazán nevettek a sajátos viccen. A miniszter az igazi ellenfelet Soros György gazdasági-politikai birodalmában látta, különösen a kritikus, szerinte sorosista sajtónak üzent. Úgy vélte, hogy ez a sajtó kiszolgálja Soros érdekeit, nem tudósít a terrorizmusról, azok áldozatairól, valamint más színben tünteti fel a terroristákat – itt utalt Ahmed H.-ra is. Eredményként kiemelte, hogy míg 2006-ban a „kommunisták” ismét a magyarok közé lövettek, 2016-ban már a kommunisták (MSZP) egy törpepárttá váltak, sőt, a Népszabadság utolsó lapszáma is akkor jelent meg. A jövő évi választásokig tartó harc kapcsán a küldötteknek megígérte: „A muníciót hétről hétre szállítani fogjuk.” Megjegyzendő, Rogán Antal kapta messze a legkevesebb tapsot a felszólalók közül.

- Schmitt Pál vagyok, volt Fidesz alelnök – így mutatkozott be az egykori köztársasági elnök, aki doktorija plágiumbotrányába bukott bele. Felidézte Budapest olimpiai pályázatával kapcsolatban: kirajzolódni látszott egy lehetőség, aminek igenis megvolt a gazdasági fedezete. – És akkor jött egy álomgyilkos rossz pillanat, és az álom szertefoszlott – mondta a Momentum népszavazási kezdeményezésére utalva. Majd arról is beszélt Orbán Viktorra célozva, hogy „ahogy az olimpiai ötletgazdát ismeri”, ő már fontolgatja a 2032-es olimpia megrendezését is. – Igaz, hogy ő akkor már 70 éves lesz, de egy hetilap szerint akkor is ő lesz a döntéshozó – mondta. Hozzátette: „Ma csapatkapitányt és ütőképes csapatot kell választani. Jó helyzetben vagyunk, mert csapatkapitányt nem kell külföldről hozni, a régi is megteszi.”

Balog: A kormányzás lényege az ember

Az eseményen felszólalt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is. Őt az esemény másik házigazdája, Selmeczi Gabriella azzal konferálta fel, hogy „bármikor kivágja a magas C-t”. Erről Selmeczi egy történetet is megosztott: egyszer, amikor nem tudott elaludni Balog egy kihelyezett Fidesz-frakcióülésen, mert a fideszes politikusok hangoskodtak, akkor bejött a miniszter, elkezdett énekelni és csend lett. Balog Zoltán beszédében kimondatlanul is amellett érvelt, hogy az általa vezetett tárcát - amely felügyeli az oktatást, az egészségügyet, a szociális területeket, a kultúrát és a sportot is - a jövőben se darabolják fel. – Az ember egy és egész, teste van, lelke és szelleme, és a kormányzás lényege az egész ember - mondta a miniszter, aki szerint akkor nevezhetik sikeresnek a kormányzást, ha mindazt, amit tesznek, lelki és szellemi gyarapodás is lesz.

- Semmiképp nem állítom, hogy a kormány és a főváros közt mindig súrlódásmentes lenne az együttműködés, de a közös eredmények sokkal beszédesebbek - hangoztatta Tarlós István, Budapest főpolgármestere példaként hozva egyebek mellett, hogy sikerült befejezniük együtt a „kalandos állapotban itt hagyott 4-es metrót". Tarlós arról is beszélt, hogy mostanában többször megkérdezik tőle, ha egyszer vannak vitái a Fidesszel, miért áll ki mégis a párt mellett. A főpolgármester szerint az elért eredmények mellett ennek az az oka, hogy a Fidesz szervezett párt, stabil tömegbázissal, keresztény érdekeket védelmez, emellett van rátermett vezetője, aki többszörösen bizonyította, hogy képes az ország irányítására. – Lát-e valaki hasonló vezetőt az ellenzéki oldalon? - tette fel végül a kérdést.

A rendezvényen egyébként még számtalan kormánypárti politikus szólalt fel, a KDNP-s Semjén Zsolt miniszterelnök helyettestől kezdve Németh Szilárdon át Gulyás Gergely frakcióvezetőig. Miután a kongresszus vasárnap délután véget ért, a távozó tagok megdöbbenve láthatták, hogy a Hungexpo előtt felállított, Soros-tervről szóló plakátokra azt firkálták fel: „aljas Fidesz”.

A Fidesz tisztújító kongresszusára az ellenzék is reagált. Az MSZP közleményében azt írta, ha a mostani kormánypárt újra hatalomra kerül, semmi nem fog változni: marad a lopás és a problémákat elfedő gyűlöletpropaganda.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

- „Orbán Viktor kongresszusi beszédét bármelyik kiégett pártállami vezető elmondhatta volna, aki magát rögeszmésen hol Magyarország, hol egész Európa megmentőjének akarja láttatni” - reagált a Jobbik, hozzátéve, hogy inkább Magyarországot kell Orbán Viktortól megvédeni. Az Együtt szerint Orbán Viktor politikájával hazánk jövőjét éli fel. „A miniszterelnök mai, még maradibb és még bezárkózóbb beszédében ismét bebizonyította, hogy fél a modern, szabad és fejlődő világtól és fogalma sincs, mitől lesznek Magyarország polgárai boldogabbak” - írták.

A DK úgy kommentált: „a Fidesz színpadán felvonult a Büntető Törvénykönyv”, például az áldoktor bukott elnök, a trafikmutyi, a helikopter- és ingatlanmutyi gazdái, meg a strómanokon keresztül gazdagodó fővezér. - „A jelenlegi miniszterelnök beszéde csupán egy újabb gyenge próbálkozás volt arra, hogy elfedje: kormányzása képtelen a 21. század problémáit kezelni” - közölte az LMP, hozzátéve, hogy az elmúlt hét évben Orbán Viktor kormányzása rossz béreket, leépülő oktatást, lerobbant kórházakat és soha nem látott korrupciós mélys​é​get hozott Magyarországnak.

