Választások előtt nem jön jól az ítélet az Antall József Tudásközpontnak?

– Nem tudom másnak tekinteni, csak rosszhiszemű pervitelnek, hogy miközben több mint két hónapja volt felkészülni a tárgyalásra, mégis csak tegnap este csatolt egy tizennyolc oldalas beadványt, ami tele van bizonyítási indítvánnyal – mondta Halász Krisztián tanácsvezető bíró az Antall József Tudásközpont (AJTK) jogi képviselőjének kedden, abban a munkaügyi perben, amit volt irodavezetőjük, Szert Boglárka indított ellenük. Nem először tűnik úgy a per során, hogy az alperes AJTK az időt húzza. Pedig Halász január elején világosan közölte, hogy a márciusi tárgyaláson lezárná az ügyet.

Az alperesi ügyvédnek a perelhúzó magatartásra adott válaszát a bíró nem tudta elfogadni. Halász Krisztián figyelmeztette a jelenlévőket a rosszhiszemű pervitel lehetséges következményeire, de szankciót ezúttal nem szabott ki. Leszögezte, ítélet így ezúttal sem lesz.

A tárgyalás végén, a következő tárgyalási nap kitűzésekor azonban meglett a böjtje az AJTK taktikázásának. A tanácsvezető április 3-ára ajánlott időpontot, várhatóan ítélethirdetéssel. Szert Boglárkáék el is fogadták, az alperes jogásza viszont azt jelezte, hogy nem jó, mert vidéken lesz.

– Egész nap? – kérdezte a bíró.

– Nem tudom, mikorra érnék vissza.

– Az ügyvédjelöltje sem ér rá?

– Ő is vidéken lesz.

– Akkor legyen április 6.

– Bíró úr! Nem lehetne az azt követő héten?

– Nem alkudozom – zárta rövidre a vitát Halász Krisztián, világossá téve, hogy nem szeretné tovább húzni az ügyet. Azért végül még felajánlotta március 27-ét is, de – hogy, hogy nem – az AJTK ügyvédjének az sem volt jó.

Nagyon úgy látszott, hogy választások előtt semmiképpen sem szeretne ítéletet, utána viszont mindegy, mikor.

Az ügy politikai színezete miatt ez nem is alaptalan. Szert Boglárka még tavaly adott be keresetet volt munkáltatója ellen az elbocsátása miatt. Úgy véli, azért mondtak fel neki, mert kiállt egy fiatal munkatársnője mellett, akit – állítja a felperes – a szervezet vezetője, Antall Péter megszégyenített, miután a lány a közösségi oldalán támogatta a hazai olimpiarendezés elleni aláírásgyűjtést. „Gyere, Editke, megpofozgatlak” – mondta állítólag Antall a lánynak. Ezután a dolgozók zárt Facebook-csoportjában Antall kirúgással fenyegette azokat, akik akár magánemberként hasonló véleményt nyilvánítanak – hozzátéve, hogy a finanszírozásuk a miniszterelnökség jön.

Kedden az alperes indítványára meghallgattak egy jelenleg is a tudásközpontnál dolgozó projektvezetőt, azt bizonyítandó, hogy ott senkit sem üldöznek a politikai nézetei miatt. A férfi el is mondta, hogy őt nem éri ilyesmi miatt hátrány, pedig ő is egyetértett a NOlimpia-kampánnyal. Azt azért hozzátette, hogy

Antall Péter említett, fenyegető bejegyzése után ő is nagyon megijedt,

és eltávolította a Facebook-oldaláról a munkahelyének megjelölését. Hozzátette, érthető számára, hogy Antall miért tiltotta el a dolgozókat a nyílt politizálástól:

– Meg lehetett érteni, hogy mi miatt aggódik a XXI. század Magyarországán – mondta, majd Szert ügyvédje, Tóth Balázs kérdésére kifejtette:

– Sokakat ér ma atrocitás, mert nem kormánypárti nézeteket vallanak.