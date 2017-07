Valójában kik is az Orbánt védő New York-i rabbik?

A Magyar Narancs részletes cikkben tárta fel, mi minden nem stimmel abban az antiszemitázós történetben, amely szerint tizenegy New York-i rabbi állt ki Orbán Viktor mellett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ismert, Orbán Viktor a megújult Klebelsberg-kastély ünnepélyes átadásán a 20. század második és harmadik évtizedét a magyarság történetének súlyos próbakövének nevezte, és kijelentette: néhány kivételes államférfiúnak, Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István miniszterelnöknek és Klebelsberg Kunó miniszternek köszönhető, hogy az elvesztett világháború, a vörösterror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt „mégsem temetett maga alá minket a történelem”. A beszéddel kapcsolatban kifogást emelt több zsidó szervezet, köztük a Zsidó Világkongresszust vezető Ronald S. Lauder is.

„Az Egyesült New York-i Ortodox Gyülekezetek (United Orthodox Congregations Of New York) haszid zsidó közösségeket tömörítő szervezet a New York-i magyar főkonzulátushoz is eljuttatott közleményben reagált azokra a nyilvánosságra került kritikus véleményekre, amelyek Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét egy múlt heti beszéde miatt antiszemitizmussal vádolták. (...) A levelet 11, egykori magyarországi és a történelmi Magyarország területéről származó New York-i közösségek vezető szerepet betöltő rabbijai írták (sic!) alá” – idézi a Magyar Narancs a szöveget, mely felkerült Magyarország New York-i főkonzulátusának honlapjára.

A lap azonban csütörtökön megjelent számában azt írja,

a nevezett szervezet létezésének a fönt említett állásfoglaláson kívül nincs nyoma;

egy aránylag jól beazonosítható kis körön kívül bizonyosan nem képvisel senkit, így nem képvisel „egyesült New York-i” zsidóságot;

az aláírók nem írták alá a nyilatkozatot, de még ha alá is írták volna, a többségük nem rabbi;

ráadásul ezek a nem aláíró nem rabbik olyasmi miatt veszik a védelmükbe Orbán Viktort, amivel őt a szóban forgó beszéd kapcsán nem is vádolta senki: az antiszemitizmus vádja miatt mosdatják.

Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szervezete (Mazsihisz) rabbitestületének elnöke azt mondta: „Ezek a nevek semmitmondóak. Az M. Hoffman vagy T. Spitzer angolul annyit tesz, mintha magyarul azt írnám, hogy Balog P., a Josef Weiss meg olyan, mint a Tóth László. A személynevek után olvasható településnevek a haszid famíliák európai származási helyét jelölik, és nem azt, hogy az aláírók ezeknek a településeknek a rabbijai volnának.”

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Radnóti Zoltán egyébként úgy véli, hogy amit ezek az emberek leírtak, annak van alapja. Azonban tudni kell – magyarázta –, hogy ezek a haszidok nem hallgatnak világi rádiót, nem olvasnak világi médiumokat, ennélfogva Horthy Miklósról sem forgatnak semmilyen szakirodalmat vagy visszaemlékezést. „Ez nem téma egy ultraortodox családban” – fűzte hozzá.

„A levélben azt olvassuk, hogy ez a kormány mindent megtesz a zsidó temetőkért. Ebből számukra az következik, hogy ez a kormány nem lehet rossz, és ha a kormány nem rossz, akkor a példaképei sem rosszak” – fogalmazott.

Korábban Köves Slomó ortodox rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetője az Indexnek azt mondta, hogy a Brooklynban élő, nagyjából 150 ezer fős magyar származású haszid közösség nem követi annyira a magyar belpolitikát, viszont számukra nagyon fontos, hogy az őseik és az ide eltemetett csodarabbik sírjait látogathassák, ezeknek a temetőknek a helyreállításában pedig tényleg partner volt a magyar kormány.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke sem hallott a United Orthodox Congregations Of New York nevű szervezetről, pedig a nemzetközi zsidó szervezetekben erős a Mazsihisz jelenléte. Azt pedig egyenesen életszerűtlennek tartja, hogy állítólagos New York-i szatmári rabbik ilyen formában védenének egy Horthyt méltató kijelentést, ezért számára ez a történet – mint fogalmazott – „teljességgel hiteltelen”. Heisler az ügyben levelet írt Kumin Ferenc New York-i magyar főkonzulnak, s abban egyebek mellett kéri, hogy „a helyzet tisztázása érdekében (...) a főkonzulátus honlapján közleményben korrigálják a félrevezető hírt. Tegyék világossá, hogy a United Ortodox Congregations of New York nem valós szervezet, a hír valójában az egyik szatmári haszid táborba tartozó aktivista vélhetően szándékoltan félrevezető kezdeményezése volt” – írja a Magyar Narancs.