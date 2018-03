Van olyan ajánlat, amelyért visszaléptetné csepeli jelöltjét az Együtt

Létezik olyan csereajánlat az MSZP–Párbeszéd részéről, amelyért az Együtt visszaléptetné Szabó Szabolcsot, aki a baloldal közös jelöltjeként nyert négy éve parlamenti mandátumot, és azóta függetlenként ül az Országgyűlésben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szabó Szabolcs a csepeli választókörzetben négy éve nem egészen 1 százaléknyi szavazattöbbséggel győzte le a fideszes Németh Szilárdot.

A politikus szombaton a Hír TV-nek megerősítette, hogy megfontolná a visszalépést Csepelen, de csak akkor, ha az MSZP cserébe egy másik választókörzetben viszonozná ezt a gesztust az Együtt képviselője javára.

„Nyilván az Együttben prioritás a csepeli–soroksári körzet, hiszen mégiscsak én vagyok ott a hivatalban lévő képviselő, tehát elsőre azt mondom, hogy nehezen tudok elképzelni olyan javaslatot, hogy nem, de mindennek megvan az ára. Ha azt mondanák, hogy cseréljük el Hiller István vagy Molnár Gyula körzetére, biztos, hogy megfontolnánk. Tehát lehet olyat ajánlani nyilvánvalóan” – jelentette ki Szabó Szabolcs, aki jelenleg az Együtt képviselőjelöltje.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Korábban Szabó Szabolcs visszautasította a csepeli MSZP-elnök ajánlatát, miszerint lehet később a párt polgármesterjelöltje, ha most visszalép Bangóné Borbély Ildikó javára.

Az MSZP elnöke, Molnár Gyula, csütörtöki sajtótájékoztatóján még azt jelentette ki, hogy az MSZP–Párbeszéd további visszalépésekre nem készül, és Bangóné Borbély Ildikó a csepeli, V. Naszály Márta pedig a belvárosi választókerületben számít esélyes jelöltnek a közvélemény-kutatások alapján.

A pártszövetség miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely azonban pénteken már arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok vezetői felelős politikusok, még 90 százalék az esélye annak, hogy kedden és szerdán a fontos körzetekben érdemi bejelentéseket tesznek a visszaléptetésekről. Szombaton pedig azt közölte, a Belváros olyan választókerület, ahol kell egy, a mostaninál megnyugtatóbb megoldás. Arra a neki feltett kérdésre, hogy Csepel is ilyen kerület-e, azt mondta, ezeket az ügyeket csak csomagban és nem a nyilvánosság előtt lehet kezelni.

Gyurcsány Ferenc, a Bangóné Borbély Ildikót szintén támogató DK elnöke szombaton a csepeli Görgey Artúr téren tartott utcafórumot. Az MTI beszámolt arról, hogy egyebek mellett reményét fejezte ki, hogy jövő hét végéig „tisztább lesz a választási térkép” Csepelen, és így a demokratikus ellenzék remélhetőleg egyetlen jelöltjére lehet majd szavazni.

„Így vagy úgy mégiscsak meg kellene állapodni” – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, aki szerint a csepeliek és az ország szégyene lenne, ha a fideszes Németh Szilárd nyerne a körzetben, csak azért, mert a demokratikus ellenzék „egyébként jóravaló pártjainak egyike vagy másika nem tud nagyvonalú lenni, nem tud mértéket tartani”.

Leszögezte: nem lehet a demokratikus oldalon testvérháborút folytatni a Fidesszel szemben, mert lehet bármekkora a távolság az egyes demokratikus ellenzéki pártok között, az meg sem közelíti mindazt, ami elválasztja tőlük a Fideszt.

Gréczy Zsolt, a DK szóvivője újságíróknak azt mondta: nagyon drukkolnak, hogy az Együtt és az MSZP meg tudjon állapodni, és egy jelölt maradjon. Bangóné Borbély Ildikó az MTI-nek azt mondta: folynak a tárgyalások, kedden „okosabbak lesznek” ebben az ügyben. Szabó Szabolcs az MTI kérdésére azt felelte: kezdettől fogva a koordinált jelöltállítás mellett álltak ki, eddig is nyitottak voltak minden tárgyalásra, és most is állnak elébe.