Van remény Orbán Viktor legyőzésére – Nemzetközi lapszemle

Egy héttel ezelőtt az ellenzék parlamenti választásokon való csekély esélyeit latolgatta Orbán Viktor, valamint a közvélemény-kutatások egyaránt alátámasztották az „autokrata kormányfő” ez irányú állításait, mígnem vasárnap meglepetésszerű győzelmet aratott az ellenzéki pártok jelöltje az egyébként kormánypárti, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter szülővárosának is számító Hódmezővásárhelyen tartott polgármesteri választáson. „Olyan hangulat van Hódmezővásárhelyen, mint 1989-ben” – fogalmazott Márki-Zay Péter a The New York Times szerint.

Az eredmény megrázta a Fideszt

A Politico.eu beszámolt a hódmezővásárhelyi választási eredményről, tudatva, hogy az ellenzéki támogatással függetlenként induló Márki-Zay Péter 57 százalékot szerzett, míg a Fidesz jelöltje 41 százalékot. Az eredmény a cikk szerint megrázta a Fideszt, és reményt keltett az ellenzékben arra vonatkozóan, hogy képesek Orbánt legyőzni vagy legalábbis súlyos kárt okozhatnak neki.

Egy névtelenség feltételével nyilatkozó vezető fideszes forrás úgy értelmezte a vasárnapi eredményt, mint a korrupciós ügyek által kiváltott népszerű frusztrációt. „A Fideszt támogatók száma többé-kevésbé ugyanaz, mint a 2014-es polgármesteri választásokon volt. Ez azt jelenti, hogy az ellenzéki pártok nagyon sikeresek voltak ennek a frusztrációnak a mozgósításában” – tette hozzá a fideszes vezető, aki szerint a pártjának van oka az aggodalomra, főképp a hódmezővásárhelyi szavazás által kiváltott pszichológiai lendület miatt.

Egy másik fideszes forrás azonban óvott attól, hogy túl sokat olvassanak ki a polgármester-választásból. Hozzátette, hogy a hódmezővásárhelyi eredménynek túl sok helyi tényezője van ahhoz, hogy kivetíthető lehessen a nemzeti szintű választásra. Ugyanakkor a második fideszes forrás elismerte, hogy a vasárnapi eredménynek fontos tanulsága van a kormánypárt számára. „Az előrejelzések nagyon nem voltak összhangban az eredménnyel” – jegyezte meg.

A cikk az ellenzék előtt álló akadályként említette, hogy a baloldali és a liberális pártok nem akarnak összefogni a Jobbikkal. Ennek ellenére az ellenzéki vezetők fordulópontként értékelték a hétvégi eseményeket. „A jég megtört” – jelentette ki Szél Bernadett, az LMP társelnöke. „Az eredmények azt mutatják, hogy a gyűlöletkampány [az ellenzék ellen] sikertelen volt… ez jó jel a választások szempontjából” – tette hozzá Szél.

Sokkoló vereség

„A magyar ellenzéki pártok közölték hétfőn, hogy megduplázzák Orbán Viktor áprilisi választásokon történő legyőzését célzó erőfeszítéseiket a Fidesz vasárnapi választáson elszenvedett sokkoló veresége miatt” – számolt be a Reuters cikke a hódmezővásárhelyi győzelem ellenzéki pártokra gyakorolt hatásáról.

A szocialisták miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely közölte, hogy törekedni fog a jobb együttműködésre más pártokkal, azonban nem akar strukturált szövetséget a Jobbikkal. Karácsony szerint a Jobbiknak vissza kellene vonnia a jelöltjeit az olyan választókörzetekben, ahol a független jelölteknek nagyobb esélye van.

Vona Gábor, a Jobbik vezetője fordulópontnak nevezte a vasárnapi szavazást. Vona kijelentette, hogy választás üzenete az, hogy az ország minden részében megverhető a Fidesz.

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke közölte, hogy a pártja tárgyalásokat kezdett a szocialistákkal és a Jobbikkal arról, hogy csak az adott körzetben legerősebb párt jelöltje legyen indítva a választási körzetekben.

A Závecz Research közvélemény-kutató felmérése szerint az áprilisi választások tekintetében a Fidesz vezet 32 százalékos támogatottsággal, míg a Jobbik támogatottsága 11 százalékos és a szocialistáké 9 százalékos. A cikk kitért a hódmezővásárhelyi eredményeket értékelő véleményekre is.

„Az ellenzékünk halott volt […], és most felült” – jegyezte meg a Magyar Időkbe írt cikkében Bayer Zsolt, a hódmezővásárhelyi eredményt a Fidesz egy évtizeden belüli első komoly vereségének minősítve. „Mi csak úgy véletlenül, vagy szerencse, vagy a többiek gyengesége révén sose nyertünk választást” – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a HVG-nek.

„Ha mi nyerni akartunk, a mi közösségünknek kétszer, háromszor annyi energiát kellett mozgósítania, mint az ellenfeleinknek” – tette hozzá a miniszterelnök. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója közölte, hogy a vasárnapi eredmények erős üzenetet jelentenek mind a Fidesz, mind az ellenzék számára. Krekó értékelése szerint nemcsak matematikai, hanem politikai esély is van a Fidesz legyőzésére.

„Az ellenzék […] nem a régi mérkőzésen játszik, ahol nincs esélye győzni, hanem egy olyan új meccs kezdődik, ahol, ha okos taktikával lép pályára, nem reménytelen a helyzete” – idézte Török Gábor elemző blogbejegyzését a Reuters cikke.

A hódmezővásárhelyi választási eredménnyel és annak az ellenzékre gyakorolt hatásaival foglalkozott a BBC cikke is, a Reuters írását pedig a The New York Times is átvette.

Emlékezetes lesz Hódmezővásárhely

A Süddeutsche Zeitung Peter Münch véleménycikkét közölte a hódmezővásárhelyi választás kapcsán. Hódmezővásárhely a magyarok számára valószínűleg azért lesz emlékezetes, mert Orbán Viktor hatalmas hatalmi építményén itt keletkezett először repedés. Bár csak egy polgármester-választásról volt szó, kétszeres üzenete van: az ellenzék számára az, hogy az egység erőssé tesz, a kormány számára pedig az, hogy a lakosság nem hagyja többé a hatalommal való visszaélésről elterelni a figyelmét gyűlölet- és félelemkampányokkal a menekültek, Soros György vagy az EU ellen. Orbán uralmát sokszínű manipulációval biztosítja be, mindenhova a saját embereit helyezve. De még mindig van elég éber erő az országban, ami a remény jele Magyarország és Európa számára.

A Fidesz nem legyőzhetetlen

A Die Tageszeitung Márki-Zay Péterről közölt portrét Gergely Márton tollából. Gergely szerint Márki-Zay az élő példa arra, hogy a Fidesz nem legyőzhetetlen. A magyarok sokat nem tudnak a remény új hordozójáról. A Hódmezővásárhelyen született leendő polgármester konzervatív családból származik, elődeit a kommunisták kisemmizték. 2004-ben Észak-Amerikába költözött, de öt évvel később családjával együtt visszament Magyarországra. Visszatérve azt tapasztalta, hogy több luxusautó megy az utcákon, mint Amerika leggazdagabb részein, ami számára a hatalmon lévők korrupciójának jele volt. A Jobbik többször is megpróbálta megnyerni, hogy legyen a polgármesterjelöltjük, de mindig nemet mondott. Aztán jött a lehetőség, hogy független ellenzéki jelölt lehet, és erre már nem mondott nemet. Nem volt esélye, tehát ezt használta ki. Azt a hitet közvetítette, hogy lehet győzni a Fidesz ellenében. Megígérte a hagyományos értékek védelmét, megismételte a legszigorúbb követeléseket a menekültválságban. Életpályája is a jobboldali konzervatív képbe illik. Médiatúlhatalommal kellett megküzdenie, saját városában nem is volt esélye programját bemutatnia. Csak a Facebook állt rendelkezésére. Az ellenoldal büntetésekkel fenyegette meg a választókat, ha Márki-Zayra szavaznak. A jelölt azonban állta a támadásokat, és egy már elfeledett érzéssel ajándékozta meg az ellenzéket: győzni lehet. Még egy Orbánhoz közel álló kommentátor is azt írta, ez volt az elmúlt 12 év legérzékenyebb veresége a Fidesz számára. Izgalmas áprilisnak nézünk elébe.

Fájdalmas vereség

A Libération azt írta, hogy az autoriter Orbán Viktor miniszterelnök pártja, a Fidesz fájdalmas vereséget szenvedett egy időközi polgármester-választáson, pár héttel az április 8-i országgyűlési választások előtt, ahol Orbán Viktor megkísérli majd sorban harmadik mandátumát megszerezni. Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok által támogatott független jelölt Hódmezővásárhelyen a voksok 57,5 százalékát szerezte meg szemben a Fidesz jelöltjével, Hegedűs Zoltánnal, aki 41,5 százalékot kapott a Nemzeti Választási Iroda közlése szerinti 92 százalékos feldolgozottságnál. Az eredmény meglepetés – írta a lap –, mivel ez a dél-magyarországi kisváros Lázár János miniszternek, Orbán hívének fennhatósága alatt áll.

Új meccs kezdődik

Meglepetésre a több ellenzéki párt által támogatott Márki-Zay Péter nyerte a hódmezővásárhelyi időközi választást − adta hírül a spanyol La Vanguardia. Az ellenzéki jelölt a szavazatok 57,5 százalékát kapta, míg ellenfele, a kormánypárti Hegedűs Zoltán 41,6 százalékkal zárt. A cikk idézte az elemzők véleményét, miszerint az ellenzéki győzelem új szakaszt nyithat a választási kampányban. Török Gábor a weboldalán azt írta, hogy „mostantól az ellenzék elhiheti – akár így van, akár nem −, hogy nem a régi mérkőzésen játszik, ahol nincs esélye győzni, hanem egy olyan új meccs kezdődik, ahol, ha okos taktikával lép pályára, nem reménytelen a helyzete”. Győzelmekor Márki-Zay azt mondta, hogy „nagy igény van arra, hogy megszűnjön a korrupció és a megfélemlítés az országban”, illetve úgy fogalmazott, hogy „a szeretet hatalma és nem a hatalom szeretete aratott győzelmet Hódmezővásárhelyen”. A cikk kitért arra, hogy az ellenzéki jelölt győzelme azért is meglepetés, mivel a városban 2012-ig, több mint egy évtizeden keresztül Lázár János, Orbán Viktor kancelláriaminisztere volt a polgármester.

Korrupciós ügyek

Váratlan győzelmet aratott a magyar ellenzék a Fidesz felett – fogalmazott Michał Kokot, a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója. Az időközi választást Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péternek sikerült megnyernie. Az MSZP és a Demokratikus Koalíció által is támogatott Márki-Zay 16 százalékos fölényre tett szert fideszes ellenfelével, Hegedűs Zoltánnal szemben. Ez idáig az ellenzék csak azért küzdhetett, hogy a kormány kétharmados többségét megakadályozza, a Hódmezővásárhely esete viszont bizonyította, hogy nyerni is képes – véli Zgut Edit, a Political Capital agytröszt elemzője.

Egyes elemzők szerint a kormánypárt kudarca Hódmezővásárhelyen Tiborcz István korrupciós ügyeivel magyarázható. A közbeszerzési visszaéléseket vizsgáló OLAF megállapítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök veje szabálytalanul jutott előnyökhöz a köztéri világítás korszerűsítése céljából kiírt pályázaton.

A Transparency International legutóbbi jelentése szerint a korrupció mértéke szempontjából Magyarország már Romániát is megelőzte. Márki-Zay sikere mobilizálhatja az ellenzéket: az LMP már bejelentette, egyeztetni kíván a többi ellenzéki párttal az együttműködés lehetőségeiről.

Választás előtti teszt

A magyar ellenzék a választások előtti teszt során vereséget mért Orbánra – írta a szlovák Pravda. A Fidesz magyar kormánypárt vasárnap vereséget szenvedett a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson, amelyet jelentős tesztnek tartanak az áprilisi parlamenti választások előtt. Egy meg nem nevezett forrás a Fidesz köreiből az ATV kereskedelmi televízió szerint elmondta, hogy pozitív a rosszban, hogy a Fidesz elkényelmesedett szimpatizánsainak és Orbán legelszántabb kedvelőinek is tudatosítaniuk kell, hogy még nem győztek, valamint tévedés lenne azt gondolni, hogy április 8-án a Fideszt egy országos vereség is fenyegeti. Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy fontos tanulság az, ha Hódmezővásárhelyen képes volt az ellenzék legyőzni a Fideszt, akkor az bárhol máshol az országban is előfordulhat.

Orbán „kormányminiszterének” bástyája

A Fidesz vereséget szenvedett Orbán „kormányminiszterének” a bástyájában – írta a szlovák Sme. A cikk kiemelte, hogy az utolsó választásokat Hódmezővásárhelyen a Fidesz gond nélkül megnyerte. Orbán pártjának a vereségét Márki-Zay Péter független jelölt okozta, aki az összes ellenzéki párt támogatásával Hódmezővásárhelyen a szavazatok 57,5 százalékát szerezte meg az időközi polgármester-választáson.

Kényelmes fölény

Orbán Viktor Fidesze, a felmérések szerint a közelgő választások legfőbb esélyese vasárnap vereséget szenvedett Hódmezővásárhelyen a polgármesteri helyért kiírt választáson, egy olyan városban, amelyben 20 éven keresztül tartotta pozícióját. Orbánt, aki bevándorlásellenes üzeneteivel Európa keresztény népeinek megmentője szerepében tetszeleg, miközben harmadik egymás utáni ciklusára készül, éppen egy déli kisvárosban, az Orbán által építtetett határkerítés árnyékában győzte le kényelmes fölénnyel az ellenzék közös jelöltje – írj az izraeli Jerusalem Post.

Márki-Zay diadala megmutatta: van más lehetőség

A Der Standard közölte Gregor Mayer véleménycikkét, amelyben az időközi polgármester-választásról írt. Az ellenzéki jelölt, Márki-Zay Péter váratlan választási győzelme a délkelet-magyarországi Hódmezővásárhely városában felrázta a magyar politika színterét. Hat héttel az április 8-i parlamenti választásokat megelőzően a hosszú ideje tartó bizonyosságok hirtelen megkérdőjeleződtek. Eddig úgy tűnt a közvélemény-kutatások alapján, hogy a populista jobboldali Orbán Viktor miniszterelnök megszerzi a kétharmados többséget, azonban most úgy tűnik, hogy akár az egyszerű többséget is elbukhatja a Fidesz.

Márki-Zay a vasárnapi polgármester-választást váratlanul 57 százalékkal megnyerte. „Orbán embere”, Hegedűs Zoltán a 47 ezer lakosú városban mindössze 42 százalékot ért el. A független Márki-Zay minden ellenzéki párt támogatását élvezte, ami eddig csak ritkán történt Magyarországon. A támogatói spektrum a baloldali szocialista párttól a zöldpárton át, beleértve a liberális Együtt pártot és a fiatal Momentum pártot is, a szélsőjobboldali Jobbikig tartott. A konzervatív régióban Márki-Zay hiteles volt, mert elkötelezett, de nyitott katolikusként is ismert. Az egykori helyi fideszes politikus a kormánypárttól az uralkodó korrupció miatti csalódottsága végett fordult el.

A hódmezővásárhelyi választásig minden biztosnak tűnt Orbán számára. A Fidesz szinte mindenütt a legerősebb pártnak számított. A szélsőjobboldali párt, a Jobbik és a töredezett baloldali–liberális–zöld tábor erői egymás szavazatait üldözik. Márki-Zay diadala azonban megmutatta, hogy van más lehetőség. Még egy Fidesz-fellegvárban is, mint Hódmezővásárhelyen. Eddig olyan volt ez a város, mintha Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter feudális java lett volna, amit Orbántól kapott. Budapesten az ellenzéki pártok hétfőn hiperaktív módba kapcsoltak. Fontos, hogy lehetőleg minél több egyéni választókerületben koordináltan lépjenek fel. Eddig ez csak az MSZP és a DK között jött létre.

Hódmezővásárhely és az Elios

Az eredményről Boris Kálnoky is beszámolt a Die Pressében. Szerinte az eredményhez nagymértékben hozzájárult az Eliosszal kapcsolatos botrány, ami az uniós forrásokkal való visszaélések miatt robbant ki. A közvilágítási projektek Hódmezővásárhelyen kezdődtek, világított rá Kálnoky. Paul Lendvai is írt a lapban a választásról, aki szenzációs győzelemnek nevezte a független jelölt eredményét.