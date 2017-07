Várakozási csúcs jöhet a letenyei átkelőn, de mi segítünk elkerülni a dugót

A horvátországi nyaralást tervező rutinos magyarok, szlovákok, lengyelek általában nem szombaton indulnak útnak az Adriára. Az más kérdés, hogy gyakran már a télen lefoglalt szállás is csak szombattól szombatig elérhető. Így aztán marad az éjjeli vagy kora reggeli indulás, ami az egyetlen halvány esély arra, hogy elkerüljük az akár másfél órás várakozást a határon és a fizetőkapuknál. Most hétvégén is látogatói csúcsokra számítanak a hatóságok.

Ám pár lehetőségünk még akad, hogy időt nyerjünk, és minél előbb élvezhessük a tengert.

Használjuk a Letenye–Gorican autópálya-átkelő helyett a régi kishatárátkelőt, ami nyáron szintén a nap 24 órájában nyitva áll. Érdemes rápillantani a térképre, hogy és miként helyezkedik el az autópályához képest, egyébként onnan sem nehéz visszatalálni a sztrádára. (Hazatérve az utolsó fizetőkapu utáni második letérő a nyerő.)

Használjunk bankkártyát a fizetéshez, ha észrevesszük, hogy külön kocsisorban lehet ezt megtenni. A zágrábi kapunál legalábbis ez a rendszer működik, a kártyás kapunál pár perc alatt megvagyunk a fizetéssel. Különösen érvényes ez a szabály a visszafele úton, mert itt a legtöbben utolsó kunájukat akarják elszórni, így eleve a készpénzes kasszához állnak, és persze szöszmötölnek az apróval.

Vegyünk ENC-kártyát, amit a horvátok postán küldenek ki, ezzel szinte megállás nélkül haladhatunk át a kapukon. Így olcsóbb is a sztádahasználat, igaz, a kártyát eleve 100 kunával (4200 Ft) kell feltölteni. A baj ezzel csak az, hogy most már csak augusztus 8. utáni időszakra vállalják a kézbesítést. Ezzel az jár igazán jól, aki előrelátó módon már télen vagy tavasszal megrendeli, akkor még nagyobb kedvezményt kap rá.

Lehetőleg a külső sávon közelítsük a jegyhúzó- és fizetőkapukat, mert a forgalom függvényében jobb irányba tudnak újabb kapukat nyitni az autópályás kollégák. A belső sávból eleve nehezebb átsorolni a külsőbb kapukhoz.

Fontos tudni, hogy a kapuknál euróval is fizethetünk, csak ezért nem kell nyaralás előtt futkorászni a horvát kunából amúgy is kifogyott pénzváltók között.

Amit nem szabad:

Zágrábnál látva a sort, lekanyarodni a városba. Mert ebben az esetben sokszor fogunk sorban állni, egyszer kifizetjük a mögöttünk álló szakaszt, rengeteg belvárosi piros lámpát kapunk, majd visszahajtva a jegyhúzáshoz is be kell állnunk a sor végére.

Állandóan váltogatni a sávokat a fizetőkapuhoz araszolva. Mert bár látszólag úgy tűnik, hogy mindig a másik sor megy gyorsabban, nem nyerhetünk egyik sávval sem egy-két percnél többet.

Egyetlen tanács, hogy hazafelé induláskor mit ne csináljunk:

szombaton kicsekkolva a szállásról ne húzzuk az időt, és csobbanjunk a tengerben napszálltáig. Mert persze mindenki ezt csinálja, és ez egyre nagyobb és elkeseredettebb sorokban mutatkozik meg az autópályán.

Érdemes néha belehallgatni a horvát állami rádió adásába (HRT az adó jele az autórádión), ott az órai hírek után angol és német nyelven is mindig elmondják, hogy melyik fizetőkapunál, illetve Gorican–Letenyénél mennyi a várakozási idő. Letenyétől Zágrábig az A4-es, onnan lefelé az A1-es jelű pályára vonatkozó hírek kell, hogy érdekeljenek bennünket. A várakozási idővel ugyan nem sokat tudunk kezdeni, csak lelkileg fel tudunk készülni a tétlen percekre. Egyetlen kivétel a visszafelé úton az eddig mindig hatékonynak bizonyult kerülés a kishatár felé. Felnézhetünk a horvát autóklub angol nyelvű honlapjára, ott is elég sok infó van.

Bónusz-tipp: Zágráb után a rendkívül sok parkolóhellyel bíró Odmoriste Draganic (Draganic pihenőhely). Árnyat adó fák alatt, játszótér mellett lehet pihengetni, van igényes étterem tiszta mellékhelyiséggel, gyereksarokkal.

Összefoglalva: amit tényleg ne csináljunk meg családunkkal és magunkkal a horvát nyaralással kapcsolatban – főidényben szombaton indulni és hazatérni.