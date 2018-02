„Varga Mihály nyugalmat, biztonságot áraszt” – dicsérettel halmozzák el a minisztert

Úgy tűnik, a választás közeledtét nemcsak a szokásosnál is több politikai hirdetés jelzi, hanem az is, hogy egyre több közéleti szereplő áll ki nyilvánosan egy-egy politikus mellett. Például Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek egészen erős ajánlásokat sikerült begyűjtenie – derült ki a II. és a III. kerület fideszes képviselőjének közösségi oldalára feltöltött videókból.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Varga Mihály nyugalmat, biztonságot áraszt – ilyen és ehhez hasonló érveket sorakoztatott fel Oberfrank Pál színész, egyben a Veszprémi Petőfi Sándor Színház igazgatója a politikus mellett, miközben egészen drámai aláfestő zene szólt a háttérben. Oberfrank úgy fogalmazott: „Bizalommal tölt el minket, és nagyon sok reményt ad” Varga gazdaságpolitikája, „különösen ha arra gondoltunk, hogy honnan indultunk el, és hogy most hová tartunk”. – Ugyanakkor jó látni, hogy ő mennyire ember maradt, és emberi minden megnyilvánulása, minden nagyobb allűr és gesztusok nélkül – folytatta Varga dicséretét a színész. Úgy vélte, „jó érzés” az, hogy rendszeresen találkoznak vele a kerületben, és ott van a rendezvényeken. – Őrá kell szavaznunk, és a folytatásra – summázta véleményét a színész. Oberfrank dicshimnusza nem maradt viszonzatlan, Varga Mihály azzal a felkiáltással osztotta meg támogató videóját, hogy „szakmai tevékenységét nagyra becsüli”. – Azonos generációhoz tartozunk, erre szokták mondani, hogy félszavakból is értjük egymást. Bizalma és támogatása talán ezért is fontos számomra – írta a miniszter közösségi oldalán, megosztva azt is, hogy lányaik együtt jártak gimnáziumba.

Nem Oberfrank Pál az egyetlen művész, aki hitet tett Varga Mihály mellett: Balázs Péter színész, egyben a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója szintén nem fukarkodott a dicsérettel. – Kire adnám a voksomat, ha nem egy olyan emberre, akinek az elképzelése és a munkálkodása a jövő biztonságát jelenti? – tette fel a költői kérdést a színész, aki szerint Varga nagyon odafigyel a kerületre. – Egyszerű polgárként én csak megemelném a kalapomat – mondta Balázs Péter, majd ténylegesen megemelte a kalapját a videón.

Természetesen Varga is megbecsüléséről biztosította Balázst: „Olyan ember, akinek adnak a szavára (…) Bizalma, barátsága és támogatása megtisztelő számomra.”

Balázs Péter egyébként egy másik fideszes országgyűlési képviselőjelölt mellé is beállt nemrégiben: a Szolnokon induló Kállai Mária mellé. Többek között azzal érvelt, hogy „az emberek őszinte szolgálatára esküdött föl”, és hogy „nagyszerű ember”. Miután a videó sajtónyilvánosságot kapott, lekerült Kállai közösségi oldaláról – számolt be róla a 444.hu.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Itt korántsem ér véget a Vargát támogatók sora, ugyanis a plágiumbotrányba belebukó Schmitt Pál egykori köztársasági elnök felesége, Schmittné Makray Katalin is felszólalt mellette. Ő azzal korteskedett: Varga fejből tudja a kerületiek nevét, és ott segít, ahol tud. „Én természetesen Varga Mihályra szavazok, aki a végtelen alázatával, emberségével és a választókerület polgárainak szolgálatában végzi tevékenységét” – érvelt Makray. Varga Mihály ezt úgy értékelte: nagy megtiszteltetés számára, hogy Schmittné – aki olimpikon, a pesthidegkúti közösség tagja, a Templomkerti Esték háziasszonya – támogatásáról biztosítja. „A hozzá hasonló hiteles és elhivatott emberek sok erőt adnak képviselői munkámhoz” – írta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.23.