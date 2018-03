Vasárnap Gyurcsánnyal, hétfőn Vonával tárgyal majd Szél Bernadett

Szél Bernadett az ATV Egyenes beszéd című műsorában jelentette be, hogy találkozik a két politikussal.

Szél Bernadett szerint az MSZP-nek, a DK-nak, az LMP-nek és a Jobbiknak egyeztetni kell a választási koordinációról. Szél azt is mondta, hogy most már be kell látnia minden pártnak, hogy Orbán Viktor március 15-i fenyegetése fordulópont volt.

Az LMP társelnöke hétfőig azon dolgozik, hogy minél több alakulat egyeztessen a választás előtt, erre a feladatra pártjától kapott felhatalmazást.

Szél Bernadett saját körzetéről szólva azt is megjegyezte, nem elég, hogy a DK visszaléptette Tóth Zoltánt a javára, de a nyeréshez mindenképpen szükséges a jobbikos jelölt visszalépése is.

Gyurcsány Ferenc még csütörtökön hívta meg az ellenzéki pártokat egy vasárnapi megbeszélésre, de Vona Gábor visszautasította a meghívást.