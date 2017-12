Végjátéktaktika a baloldalon: a nagy pálfordulások éve volt az idei

Szinte nagyítóval kell keresni a baloldali pártok között azokat, amelyek még ma is ugyanúgy gondolkoznak a választási indulásról, mint év elején vagy akár csak néhány hónappal ezelőtt. A nagy pálfordulások éve volt az idei, az MSZP-nél, a Demokratikus Koalíciónál, illetve a Párbeszédnél (konkrétan vezetőjénél, Karácsony Gergelynél) is meg lehetett figyelni egy vagy több csavart. A Magyar Nemzet összeállításában sorra vette, hogyan alakult a pártok és vezetőik éve, mikor és miért változtattak az addig határozottan képviselt álláspontjukon. A döntések nem lehetnek függetlenek attól, éppen milyen esélyük volt bekerülni a parlamentbe.

Néhány hónap van csak hátra a parlamenti választásig, a baloldalon pedig továbbra sincs megegyezés arról, hogy milyen konstrukcióban vágjanak neki a jövő tavasznak, a kampánynak. Pedig az egyezkedések, tárgyalások, üzengetések, viták csaknem egy éve szakadatlanul tartanak.

Egy-egy mondatban is lehetne összegezni, honnan indultak és hova jutottak a felek. Az MSZP hosszú hónapokig elutasította Gyurcsány Ferencet, most pedig mindent megtesz, hogy mégis legyen vele együttműködés. A Demokratikus Koalíció (DK) még a saját tagságát is megszavaztatta, hogy Gyurcsány rajta legyen-e egy közös listán, ma viszont már külön listával indulnának. Karácsony Gergely az új pártokkal akart szövetséget, mára viszont elszállt a finnyássága, mindenkit maga mögött tudna.

MSZP: Gyurcsány nélkül, Gyurcsánnyal

Az egyik leglátványosabb pálfordulást az idei évben a Magyar Szocialista Párt produkálta. Emlékezetes, hogy év elején Botka László – még miniszterelnök-jelöltként – minden fórumon tiltakozott személyesen Gyurcsány Ferenc ellen. Számtalanszor elmondta, hogy a volt miniszterelnökkel nem lehet kormányváltás, pikáns módon viszont pártjára, a Demokratikus Koalícióra és annak szavazóira igényt tartott. Botka Lászlót májusban az MSZP kongresszusa hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek választotta, és a szocialisták, ha nem is mindenki ennyire konkrét megfogalmazásokkal, de együtt meneteltek vele Gyurcsány ellenében.

Végül júliusban Molnár Zsolt, a párt elnökségi tagja volt az első, aki nyíltan kimondta: Gyurcsány Ferencre is szükség van a kormányváltáshoz. Nyilatkozata nagy konfliktust robbantott ki, Botka László árulónak nevezte párttársát, és bár a nyilvánosság előtt a konfliktust elsimították, a háttérben egyre jobban forrtak az indulatok.

Az MSZP-t vezető miniszterelnök-jelölt nem hozta az eredményeket, végül október elején visszalépett. Búcsúzásképpen még odaszúrt sajátjainak azzal a kijelentésével, hogy a „politikai maffia” behálózta pártját is.

A szocialisták addig sem szárnyaló támogatottsága zuhanni kezdett, majd decemberben eljutottak odáig, hogy egy másik párt vezetője, Karácsony Gergely mögé sorakozzanak fel. A határozott Gyurcsány-ellenesség után pedig most éppen mindent megtesznek, hogy együtt tudjanak működni a volt kormányfővel. A 106 egyéni választókerületben már meg is egyeztek, és abban bíznak, hogy közös országos listát is állíthatnak majd, a harmadik helyet fel is ajánlották neki.

Karácsony: nem MSZP, mégis MSZP

Nem sokkal kisebb változáson ment keresztül Karácsony Gergely politikája sem. A Párbeszéd társelnöke, egyben Zugló polgármestere április végén lett a lényegében mérhetetlen vagy legfeljebb egy százalékra mért párt miniszterelnök-jelöltje. Akkor még arról beszélt, hogy össze kell állnia a „rendszerváltó szövetségnek”, ezalatt saját pártja mellett az Együttet, az LMP-t és a Momentumot értette. Közös listát képzelt el velük, forgatókönyvében pedig a „régi pártokat”, vagyis az MSZP-t és a Demokratikus Koalíciót egy másik listán látta volna szívesen. Az LMP-től és a Momentumtól viszont gyorsan megérkezett a visszautasítás, így terve pillanatok alatt kudarcot vallott.

Ősszel még kitartott a politikai pártok régi-új felosztása mellett, és a Párbeszéd az Együtt-tel kötött szövetséget. Nyilvánvaló volt azonban, hogy még kettőjüknek együtt sincs igazán reális esélye arra, hogy megugorják az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Decemberben ezért jött az igazán jelentős változás: Karácsony Gergely lényegében felajánlkozott az MSZP-nek, a szocialisták pedig be is álltak mögéje. Vagyis év végére Karácsony Gergely hivatalosan is az MSZP által támogatott miniszterelnök-jelölt lett. Az Együtt emiatt megszakította ugyan vele az együttműködést, ám Karácsony Gergely alig mérhető támogatottságú pártját mindenesetre sikerült belelavíroznia egy olyan együttműködésbe, amelyben a parlamenti karrierek is folytatódhatnak.

Demokratikus Koalíció: együtt, külön

A Gyurcsány Ferenc vezette DK-nál is megfigyelhető volt némi változás, bár a párt prominensei mindvégig nagyon óvatosan fogalmaztak. Év elején még az együttműködést szorgalmazták, kiemelve, hogy a szocialistákkal ellentétben ők nem támasztanak előfeltételeket a többi párttal szemben. A közös listáról igen keveset beszéltek, leginkább azt szorgalmazták, hogy a 106 egyéni választókerületben legyen megállapodás.

Értelemszerűen felháborodást váltott ki náluk, hogy Botka László nem engedte volna Gyurcsány Ferencet közös listán szerepelni. Pártszavazást is tartottak saját közösségükön belül, arra várták a választ, hogy belemenjenek-e úgy egy megállapodásba más baloldali pártokkal, ha Gyurcsány Ferenc nincs rajta egy közös listán. A DK elsöprő többsége természetesen ezt nem akarta.

Habár Botka László őszi visszalépésével elhárult az akadály, hogy közös lista legyen a baloldalon, a DK mégis egyértelműen kihátrált mögüle. Nyíltan kimondta: önálló listát állítanak, és meg is tették. Nem mellékes, hogy a közvélemény-kutatások szerint a DK egyedül is képes átlépni az ötszázalékos parlamenti küszöböt, vagyis önállóan is bejuthat az Országgyűlésbe, és frakciót alapíthat. Az év utolsó hónapjaira ráadásul egyre csökkent a különbség a DK és az MSZP között, vagyis még az is felvetődhetett, hogy a szocialisták további mélyrepülése esetén Gyurcsány Ferencék még meg is előzik őket.

Zűrzavar

Vannak a fent leírt manőverezéseknek már most egyértelmű vesztesei is. Az Együtt kitart az önállósága mellett, úgy viszont aligha jut be a parlamentbe. Legfeljebb abban bízhatnak, hogy egy-egy jelöltjük egyéniben győzni tud, persze ha mások nem indítanak ellene másik esélyest. A Fodor Gábor vezette Liberálisok együttműködnének, de érdemben még senki nem számolt velük, hiszen szavazót alig vonzanak.

Hiába a jelentős csavarok, továbbra sem egyértelmű, hogy a baloldal pártjai mire jutnak a végén. A jelenlegi állás szerint ott tartanak, hogy a 106 egyéni választókerületben csak egy baloldali képviselőjelölt indul a kormánypártival szemben. Igaz, az ellenzékből ott lesz még – nagy eséllyel – egy LMP-s, egy momentumos, illetve egy jobbikos jelölt is. Az viszont még kérdéses, hogy a pártlistákból hányat lehet majd látni a szavazólapon. Várhatóan február közepéig, végéig van még idejük ezeken a kérdéseken alkudozni, utána hivatalosan is be kell jelentkezni a választásra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.30.