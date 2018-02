Végrehajtást kért a Jobbik az őket ekéző 888 ellen

Végrehajtás indult a 888.hu című kormányközeli portált kiadó, Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó érdekeltségében lévő Modern Média Group Zrt. ellen – írta keddi közleményében a Jobbik. Az ügy előzménye, hogy a 888 tavaly januárban azt írta, megszűnt a Jobbik egyik alapszervezete egy zalai faluban, ahol valójában soha nem is volt ilyen szervezet.

A helyreigazítási pert a 888.hu (és a hírt átvevő Pestistracok.hu) elvesztette, de azóta sem kértek bocsánatot. Ezért az ellenzéki párt a portált üzemeltető cég ellen kért végrehajtási eljárást. „Ennek a végrehajtási eljárásnak is jelentős költségei lesznek, amelyet most is a törvényekre fittyet hányó, közpénzekkel ennek ellenére teletömött kormánylap fenntartójának kell majd a Jobbik felé megtéríteni” – áll a közleményben.

Korábban a Jobbik végrehajtást kért a szintén kormányközeli Ripost és az Origo kiadója ellen is. A helyreigazításokat rendszeresen elszabotáló Ripost esetében, egy hasonló ügyben tavaly decemberben a II. és III. Kerületi Bíróság 50 ezer forintos pénzbírságot szabott ki a szerkesztőségre és 30 ezret Ómolnár Miklós főszerkesztőre. A bíró figyelmeztette a bulvárportált és a főszerkesztőt, hogy a bírság ismét kiszabható, ha nem tesz eleget a helyreigazítás közlésének.