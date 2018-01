Vekerdy Tamás az iskolai terrorveszélyről: Marhaság úgy, ahogy van

Év végén számoltunk be róla, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma fél évet adott a hazai óvodáknak és iskoláknak honvédelmi intézkedési terv kidolgozására. Ahogy Szurovecz Illés, az Abcúg szerzője is említette, minderre a „potenciális terrorfenyegetettség” miatt van szükség – a kormány szemszögéből nézve, mely azt állítja, a NATO kérésére intézkednek. A Lánchíd Rádió megkérdezte Vekerdy Tamást, hogy miről is szól mindez, pszichésen milyen hatással lehet a gyerekekre.

– A tűzvédelemre hasonlít – értett egyet a pszichológus a riporter felvetésével, ám hozzátette: – A dolog úgy marhaság, ahogy van. – Sőt, ennek szerinte valóban nincs semmi értelme, csak a gyerekek zargatása, akik közül néhányan örülhetnek, hogy lógnak egy-egy óráról.

Vekerdy Tamás úgy véli, ráadásul egy szó sem igaz az egészből: – A kormány nyilatkozata azt állítja, a NATO kötelezett minket erre, a NATO viszont szokatlan módon reagált, mondván, nem kértek ilyesmit.

Ostoba propagandafogásnak minősítette, amely persze remekül működik, felzaklató, mondván veszélyben vannak a gyerekeink. Valaki megír egy általános sablont, azt sok pénzért megveszik, kifüggesztik mindenhová. – Értelmetlen abajgatni ezzel a gyerekeket – tette hozzá. Nem létező dologgal küzdünk, mivel nem a gyerekek védelméről van szó. Mindez csak választási kampányfogás, a Soros-plakátok mellé való.

– A kevéssé tájékozottak elhihetik ezt – vélte Vekerdy. – A Fidesz ezzel szerezheti meg a következő szavazókat, elhintik a félelmet a gyerekekben, gondolják sokan a lépésről. Nevet adnak ezzel a szorongásnak, ők, a migránsok, a menekültek lesznek a gonoszak. Érzelemmanipuláció, nem más. A rettegés és a félelem csírája ez a gyerekekben, nem származhat egészséges társadalom ebből.

A pszichológus szerint a német társadalom a példa: a nem árja, a zsidó volt a rossz, a megbélyegzett. Húsz év kellett Németországban, amíg egy új generáció felismerte a félrevezetést. – Az a biztató, hogy mi slendriánabbak vagyunk, mint a németek – reménykedett Vekerdy Tamás, így ez a súlyos felelőtlenség elsikkadhat, talán nem jár majd komoly következményekkel.