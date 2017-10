Venniük kell egy telket, bár lehet, ezt nem tudták

Nyolcszázmillió forinttal többet kap az eredetileg ígértnél a Modern városok programban a kormánytól a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egy kormánydöntésnek köszönhetően. A kormányhatározat a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával, azonnali végrehajtást kérve a Miniszterelnökségtől és az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

A plusz 800 millió forintot – a korábban megítélt 24 milliárdon túl – azért kapja a PTE, hogy megvásároljon egy 33 ezer négyzetméteres, a pécsi Egyetemvárosban lévő, a PTE Orvosi Karával szemközti telket – írta meg a hírt elsőként a Szabad Pécs. A szóban forgó ingatlan tulajdonosa a budapesti székhelyű U-Campus Zrt. Ennek a cégnek a tulajdonosa pedig korábban egy Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető pécsi fiatalember, Czéh-Tóth Márk volt. Tavasz óta a cégnek már új tulajdonosa van, a ZSKN Üzemeltető, Karbantartó és Építő Kft., amely a Magyar Építő Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaság.

Azt nem tudjuk, hogy a korábban egy volt laktanyának, majd egy, azóta lebontott ipari iskolának helyet adó ingatlant végül mennyiért vásárolja meg a pécsi egyetem, de szinte kizárt, hogy a Modern városok program 800 milliós emelése önmagában erre az ügyletre elegendő lenne. Lapunk úgy tudja, hogy ennél jóval többet kell fizetnie a vevőnek, a telket ugyanis néhány hete még árulta az egyik legnagyobb magyar ingatlanos cég, 1,5 milliárd forintért.

Az egyik legérdekesebb kérdés az, vajon mire is kellhet a Pécsi Tudományegyetemnek a telek. A pécsi egyetemen ugyanis nem tudtak eddig arról, hogy megvásárolják az ingatlant, illetve ha tudtak is, konkrét döntés erről mindeddig nem született. A PTE a fizetős képzésekre járó külföldi hallgatók létszámának emelésére, illetve az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések biztosításához kapott a miniszterelnöki ígéret szerint 24 milliárd forintot. A mostani telekvásárlás is ehhez kötődhet.

A Magyar Nemzet kormányközeli forrásból a minap arról értesült, hogy egy még bejelentés előtt álló, átfogó, országos kollégiumfejlesztési program indulhat a legnagyobb egyetemi városokban, köztük Pécsett is. Úgy tudjuk, ezt szeretnék megvalósítani az orvosi karral szembeni telken.

Mindez egyébként azért is pikáns, mert információink szerint a telektől nem messze, déli irányban a milliárdos nagyvállalkozó-bankvezér, Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó volt MiZo-telken, az egykori pécsi tejüzem helyén is hasonló terveket dédelgettek. Úgy tudjuk, hogy ezen a területen is egyetemi funkciót szerettek volna kialakítani, s információink szerint vizsgálták a kollégiumépítés lehetőségét is. Kerestük a PTE-t és a Magyar Építőt is, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

A 444.hu szerdán arról írt, hogy 14,2 milliárd forintért újíthatja fel a budapesti operaházat egy a West Hungária Bau Kft. által vezetett konzorcium. Az erről szóló közlemény az uniós közbeszerzési értesítőben jelent meg. A West Hungária Bau egy győri üzletember, Paár Attila érdekeltsége, de a cégcsoport korábban a miniszterelnöki vővel is üzletelt: a WHB vette meg Tiborczéktól a közvilágítási tenderekkel korábban taroló Eliost, majd az egyik leánycégben, a WHB Ingatlan Kft.-ben egy rövid időre tulajdonosként is megjelent Tiborcz.

