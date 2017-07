Vérhiány van Magyarországon a ritkább vércsoportok esetében?

Egyes, ritkábbnak számító vércsoportok esetében vérhiány alakulhat ki nyáron Magyarországon, ami miatt fontos műtétek elhalasztására kényszerülnek intézmények. A krónikus hiányról lapunk egyelőre csak informális úton szerzett tudomást, ezzel kapcsolatban feltett kérdésünkre az Országos Vérellátó Szolgálattól még várjuk a tájékoztatást.

Hogy mégis ez a helyzet, azt a Magyar Nemzet kiadójában dolgozó kolléganőnk esetéből, illetve egy másik, hasonló vércsoportot érintő segélykérő felhívásból érzékeltük. Kollégánk esetében rákbetegségben szenvedő édesanyjának műtétje szenvedhet behozhatatlan késedelmet, mivel ritkának számító vércsoportjában (0 Rh negatív) nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiség.

A segítségkérő felhívást kolléganőnk a Facebookon is megosztotta.

Az említett vércsoportban lévő hiányra utal az is, hogy ezzel egy időben más is ugyanilyen vércsoportban keres Budapesten sürgősen véradót.

Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról egyébként kiderül, hogy július elején indult véradó kampány abból a célból, hogy a nyári szabadságok idején is „ébren tartsák a véradói aktivitást”. A honlapon az aktuális vérkészlétet jelző grafikonról egyébként az derül ki, hogy több vércsoportból is (A+,0-,A-,AB-) a vér mennyisége „éppen elegendő”. Ez valószínűsíthetően az életmentő beavatkozásokhoz elegendő mennyiséget jelenti.

Hogy pontosan mi a helyzet az említett vércsoportok esetében, ebben az ügyben emailen kerestük az Országos Vérellátó Szolgálatot is, szerettük volna például megtudni, hogy 0 Rh 0 negatív vérből pontosan mennyi van készleten jelenleg az országban, és hogy esetleg szükség lehet-e a készletek kampányszerű pótlására. Amint kérdésünkre megérkezik a válasz, frissítjük a cikket!

Az ilyen esetekben, a tervezett műtéteknél, egyébként úgynevezett irányított véradással lehet segíteni a bajbajutottakon. Az irányított véradással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ahhoz, hogy a beteg kapja a levett vért, arra is szükség van, hogy a véradó elkérje az erről szóló igazolást is. Korábban ugyanis előfordult, hogy hiába volt irányított véradás, a beteg végül nem kapta meg a vért, mivel igazolás hiányában azt felhasználták egy sürgős esetnél. A tervezett műtéteknél tehát olykor probléma, hogy ha van is 0 Rh negatív vérkészlet, azt elsőként – érthető módon – a sürgős esetek, például baleseti sérültek, és kismamák kapják meg, a daganatos betegek tervezett műtétei csak ez után jöhetnek a sorban.

Véradónak lenni egyébként a jelenlegi szabályok között nem könnyű, például egyes fájdalomcsillapítók vagy vérhigító készítmények beszedése eleve kizárja a véradást.