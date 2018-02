Veszprémi mutyigyanú: ismét nyomoznak az alpolgármester házépítője ügyében

Egy ideig úgy nézett ki, elmarad a felelősségre vonás abban az ügyben, amelyben Némedi Lajos, Veszprém alpolgármestere (Fidesz–KDNP) is érintett. Ám január végén újraindult a hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás – tudta meg a Magyar Nemzet. Egy telek áll az ügy középpontjában, amit 2010 júliusában értékesített a megyeszékhely önkormányzata a Min-Tech Kft.-nek. A szerződés értelmében a vevő kötelezettséget vállalt rá, hogy a felújítás után egy éven belül közösségi célokra hasznosítja az épületet. Látszólag nem is kötött rossz üzletet a város: a szerződés szerint napi 30 ezer forintos kötbér illeti meg a helyhatóságot, ha a cég nem teljesítené a vállalását. Ám az önkormányzat váratlanul gálánsnak bizonyult: lemondott kötbérigényéről, miután a vállalkozó jelentősen elcsúszott a munkákkal. Mindez Némedi Lajos kezdeményezésére történt 2011 őszén, miután azon a nyáron a Min-Tech az alpolgármester házának fölújításán dolgozott.

A tulajdonosi bizottság ülés elé került előterjesztésben az alpolgármester azt írta: a Min-Tech önhibáján kívül nem tudta teljesíteni vállalását, mert a rendezési terv módosításának elhúzódása hátráltatta az építési engedély beszerzését. Így a cég később kezdhetett hozzá a munkákhoz. Némedi Lajos – aki 2015-ben az időközi választáson veszített Kész Zoltán független jelölttel szemben – viszont a feljelentés szerint nem mondott igazat a bizottság előtt. A rendezési tervet ugyanis már az értékesítési szerződés megkötése előtt, 2010 júniusában módosították (ráadásul a céggel kötött szerződés is pontatlanul fogalmaz).

Tehát a feljelentés szerint az alpolgármester megtévesztette a bizottságot, és a kötbérigényről való lemondással kár érte az önkormányzatot. A szerződést azután módosították, 2012. május 31. lett az új kötbérezési határidő (ezt sem sikerült betartani).

Némedi Lajos egy tavaly decemberi Facebook-bejegyzésében egyébként közölte: a szóban forgó bizottsági ülésen az érintett napirendnél nem volt jelen, a tagság pedig egyhangú szavazattal döntött arról, hogy eltekintenek a kötbérigénytől. Hogy miért ugyanaz a cég dolgozott a háza fölújításán, amelyik érdekében közbenjárt a bizottságnál, úgy magyarázta: azon kevés megbízható vállalkozás egyikéről van szó, amelyik ilyen munkát végez Veszprémben.

Az ügy csak évek múltán robbant ki, de még időben ahhoz, hogy az ügyészség 2017 márciusában Katanics Sándornak, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselőjének feljelentése nyomán elrendelje a nyomozást. A rendőrség nem is tétlenkedett – írta az Index –, kiderült, a kötbérezési határidő kitolása ellenére közel 10 millió forintos kár érhette az önkormányzatot. Ez egyébként abban a határozatban is olvasható, amely szerint elévülés miatt megszüntették a nyomozást. Ezt támadta meg Katanics Sándor, az ügyészség pedig az elévülés idejének rossz számítása miatt elrendelte az eljárás folytatását. Kerestük az ügyben Némedit is, de nem nyilatkozott. Amikor viszont az ellenzéki képviselő a tavaly novemberi közgyűlésen szóba hozta a nyomozás leállítását, még magabiztosan vetette oda Katanicsnak – utalva a DK-s több eredménytelen feljelentésére –, hogy az ő tevékenysége annyit ér, mint „babaszellentés a gázpiacon”. Mindenesetre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.06.