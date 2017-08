Vesztegetéssel vádolják a Pintér megbuktatását tervező férfit

Bírósági eljárásban elkövetett vesztegetés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki februárban egy budapesti ügyvédet próbált rávenni, hogy emberölési kísérlettel vádolt védencét fogolyszökésre vegye rá.

A vádirat szerint a férfi tisztában volt vele, hogy a védenc házi őrizetben van, nyomkövető segítségével tartják szemmel, és 20 millió forintot ajánlott az ügyvédnek, hogy beszélje rá ügyfelét a szökésre. A küldetés lényege az lett volna, hogy a szökevény Pintér Sándor belügyminiszterrel kapcsolatos dokumentumokat vigyen ki külföldre, de a korrumpálni próbált ügyvéd nemet mondott a többször megismételt ajánlatra.

A Fővárosi Főügyészség és a rendőrség nem nevezi meg az érintettet, de a témában kiadott közleményeikből kikövetkeztethető, hogy az 58 éves Jakubinyi Róbert a vesztegetési ügy vádlottja.

Jakubinyi Róbert az Egy-Másért Alapítványból lehet ismerős, az adócsalási ügyekben érintett karitatív szervezet szoros kapcsolatban állt a Nemzetbiztonsági Hivatallal, munkatársai pedig a titkosszolgálatnak is dolgoztak. Az alvilági életben is jól ismert Jakubinyi a rendőrséggel is informális kapcsolatban állhatott – írja az Átlátszó blog.

A vádirat szintén nem számol be róla, de a fogolyszökésre biztatott vádlott Tanyi György volt, aki maga jelentette a vesztegetési kísérletet a rendőrségnek.

Korábban Tanyi is a magyar alvilág ismert figurájának számított, pályáját maffiacsoportok katonájaként kezdte, védelmi pénzeket szedett, de alkalmanként valóban védett szórakozóhelyeket. Neve a kecskeméti maffiaper során is felmerült, az ügyben a legérdekesebb szál mégsem ez: Tanyi Györgyöt tavaly vádolták meg azzal az üggyel, ami miatt most házi őrizetét tölti – vagyis azzal, hogy részt vett a Lakatos Csaba fogathajtó ellen 1996-ban elkövetett merényletben.

A 21 évvel ezelőtti fegyveres támadás kapcsán több intézkedő rendőr határozottan állította, hogy Pintér Sándor akkori országos rendőr-főkapitány is megfordult az egyik nyomozási helyszínen, bár ezt Pintér maga határozottan tagadta.

A Magyar Idők napilap a Pintér-gate kapcsán korábban arról írt, hogy „egy jól körülhatárolható, volt titkosszolgálati vezetők köré verbuvált csoport a nemzetközi sajtóban szellőztethet meg olyan információkat, amelyeket még főként Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején gyűjtöttek” fideszes felső vezetőkről és családtagjaikról.