Villamosvonalak helyett járművek jönnek

Hatvan Solaris-Skoda típusú lengyel és cseh közös gyártmányú trolibusz és 26 spanyol CAF villamos érkezhet akár már jövőre Budapestre – értesült a Magyar Nemzet az uniós források átcsoportosításáról hozott friss kormányhatározat nyomán. A szerdai Magyar Közlönyben az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (Ikop) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló másfél évvel ezelőtti döntést módosították, és összesen 27,8 milliárd forintot különítettek el a járműbeszerzésre. Ezzel lényegében kárpótolja a fővárosi önkormányzatot a kabinet: a 3-as metró „kőbe vésett”, azaz a 137,5 milliárdos támogatási szerződés alapján már megkezdett felújítása miatt két kötött pályás közlekedésfejlesztési beruházást is lehúztak az Ikop-listáról.

A villamoshálózat-fejlesztés Budapesten egyelőre hosszú évekig csak egyetlen projektre, az 1-es villamos újbudai meghosszabbítására korlátozódhat. Nem készülhet el a már jelenleg is a leghosszabb fővárosi vonal óbudai Bécsi úti meghosszabbítása, ahogyan azt maga Tarlós István kormánypárti főpolgármester is bejelentette hetekkel ezelőtt. Arra pedig már korábban sem volt esély, hogy a 4-es metró „folytatásaként” a Keleti pályaudvartól Újpalotáig tervezett, korábban egyébként létező villamospálya megépüljön. Igaz, az Ikop-lista módosítása emellett némi önrészt is kér a fővárostól.

– Mi kezdeményeztük az átcsoportosítást, mert így mégiscsak jól járnak a budapestiek – nyilatkozta lapunk kérdésére Tarlós István, aki abban bízik, hogy az új, klímás és legfeljebb négy kilométeres hosszon önjáró (felső vezeték nélkül közlekedni képes) trolik és a szintén korszerű villamosok mielőbb megérkeznek. Erre minden esély megvan, hiszen a trolibuszok és a villamosok korábbi negyvenmilliárdos – szintén uniós támogatású – projektjére kiírt közbeszerzések mindkét tömegközlekedési járműfajtánál opciós jogot tartalmaztak. Így amint megérkezik a kormánydöntésből következő hivatalos fedezetgarancia, a főváros már kezdeményezheti is a lehívást a szerződött gyártóknál és szállítóknál.

Mielőbb szükség is lehet a közlekedési eszközökre éppen az 1-es vonalon, amelyen ma sem mindig jön új villamos, hát még ha 2019 elejére a pályahossz is megnő. Amint azonban Dorner Lajostól, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (Veke) elnökétől megtudtuk, nem csak a járművek mennyiség okoz gondot jelenleg. – Mind az 1-es vonalon, mind a budai fonódó hálózaton az eddigi napi gyakorlat mutatja, hogy kevés a CAF villamosok ajtaja. Emiatt, különösen csúcsidőszakban nehézkes a le- és felszállás, jelentős a peronokon a zsúfoltság – mondta Dorner Lajos. Hozzátette: a Veke az illetékeseknél már kezdeményezte, hogy fontolják meg a műszaki paraméterek módosítását. A civil szakmai szervezet szerint több ajtó kialakításának még úgy is nagyobb lenne a haszna, hogy egy ilyen módosítást a közlekedési hatósággal külön jóvá kellene hagyatni, pontosabban új típusengedélyt kellene kérni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.16.