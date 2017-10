Visszahívnák Őcsényben a lemondott polgármestert

Sokat segítene, ha a kormány és a kormánypártok képviselői nem csúsztatnának az állampolgárokkal folytatott kommunikációjuk során, és határozott különbséget tennének migráns és Magyarországon jogszerűen tartózkodó menekült között. Ez a két fogalom ugyanis sem tartalmában, sem jogi értelemben nem azonos. A többi között ez szerepel abban a levélben, amelyet a menedékkérők segítésével foglalkozó Migration Aid küldött a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Lázár János a múlt heti kormányinfón az őcsényi esettel kapcsolatban (ahol nagy indulatokat kiváltó falugyűlésen akadályozták meg menekültek néhány napos üdültetését) azt nyilatkozta: az üdültetéssel kapcsolatban nyugodtan kérhetett volna segítséget a civil szervezet a magyar államtól, és akkor elkerülhető lett volna az, ami Őcsényben történt. Lázár János úgy vélte, azok a szervezetek, amelyek nem ezt tették, „felelőtlenül” és „nem körültekintően” jártak el, mert a magyar állam minden ellátást képes biztosítani.

Siewert András, a Migration Aid operatív igazgatója már akkor jelezte lapunknak, hogy levélben fordulnak a miniszterhez. A hétfői keltezésű levélben a többi között kifejtették: ha valóban fontos a kormány számára a Magyarországon „státuszt kapott menekültek” hatékony integrációja, akkor tegyék lehetővé, hogy az ezzel foglalkozó civil szervezetek a menedékkérelmek határ menti benyújtásának időpontjától folyamatosan segíthessék a kérelmezőket. Szeretnék azt is, hogy a menedékjogot kapott emberek „észszerű ideig” tartózkodhassanak az állami befogadóközpontokban. A legutóbbi jogszabályváltozások nyomán ugyanis a menekült vagy oltalmazott státuszt kapott külföldieket a határ menti tranzitokból a vámosszabadi befogadóállomásra szállítják, amit azonban 30 napon belül el kell hagyniuk. Ez a szervezet szerint észszerűtlenül rövid idő.

Közben Őcsénybe továbbra sem tért vissza a nyugalom. Pedig az Abcúg helyszíni riportjából kiderült, hogy a többség a háta közepére kívánja az elmúlt hetek felhajtását. Azt ugyanakkor sokan szeretnék, ha a lemondott polgármester, Fülöp János vezetné tovább a falut.

- Majd az őcsényiek megtapasztalják, hogy lehet így is vezetni egy települést, meg úgy is – mondta Fülöp János a portálnak. Elismerte, hogy folyamatosan próbálják rábeszélni, induljon újra, de akkor ugyanezzel a testülettel kellene dolgoznia. Szerinte biztosan lesz 3-4 jelölt, de hogy pontosan kik, arról fogalma sincs, találgatni pedig nem akart. „Pénzért bárki elvállalja” – fogalmazott. De bármennyire is összeveszett a testület egy részével, Fülöp nem zárta ki teljesen, hogy újra induljon. Azt mondta, egy hónap múlva fog végleges döntést hozni.

A kormányzati kommunikáció is furcsa irányt vett Őcsény ügyében. Miközben Orbán Viktor korábban a helyi panziós megfenyegetésére és autója kerekeinek kiszúrására azzal reagált: „nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” a falubeliek, Németh Szilárd ennél tovább ment. A Fidesz alelnöke ugyanis kétségbe vonta, hogy mindez megtörtént volna. Úgy fogalmazott, nem hisz abban, hogy Őcsényben „emberek szaladgáltak, és szurkáltak kifelé mindenféle gumikat meg minden”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.10.