Visszakapta 50 forintját a BKK rendszerét átverő fiatal

Visszakapta az általa fizetett pénzt az a fiatal, aki egy biztonsági rést kihasználva 50 forintért tudott bérletet venni, majd azonnal jelezte a problémát – erről ő maga számolt be a neki tulajdonított, Etikus bűnöző nevű Facebook-oldalon.

A fiatal egyébként még augusztus végén ugyanezen az oldalon írt arról, hogy már nem gyanúsított az ügyben. „Az ügyészség helyt adott az engem védő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvédje által tett panasznak” – emelte ki. Az ügyészség a közlés szerint megállapította, hogy az 50 forintos bérletvásárlással a célja valóban a biztonsági rés feltárása és ennek közlése volt a BKK felé, ezt két e-mail is bizonyítja. Ahhoz viszont, hogy kétséget kizáróan meggyőződjön a rendszerhibáról, szükséges volt a vásárlás befejezése.

Az ügyészség azt is megállapította, hogy ez a „hekkelés” vezetett az informatikai rendszer kijavításához, kizárva a továbbiakban a hasonló akciókat. A cselekmény ugyanakkor nem veszélyes a társadalomra, így nem is lehet bűncselekmény, hanem közérdekű bejelentésnek minősül, ami büntethetőséget kizáró ok.