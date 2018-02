Visszalép Mesterházy Attila

Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnöke visszalép a tavaszi választáson függetlenként induló Kész Zoltán javára Veszprémben. Ezt maga Mesterházy jelentette be Kész és a Viszlát, Kétharmad! mozgalom közös rendezvényén.

Azt is elmondta: közösen úgy ítélték meg, hogy a városban, ahol elbukott a Fidesz kétharmada, nagyobb esélye van egy független jelöltnek, mint egy pártpolitikusnak. Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy leteszik a kampányeszközöket, Készt fogja támogatni az MSZP helyi szervezete.

Az utóbbi időben nagyon beindult az egyeztetés az ellenzéki pártok között. Szintén Veszprémben lépett vissza például az LMP-s Gerstmár Ferenc, mert nem tartotta magát megfelelő jelöltnek. Akkor a Zoom.hu arra utalt, hogy Gerstmár éppen Mesterházyt erősítené ezzel a lépéssel.

Még korábban egyébként már az MSZP és a DK is felosztotta egymás között az egyéni választókörzeteket, az Együtt pedig az LMP javára fújt visszavonulót több helyen is. Mesterházy Attila most emlékeztetett: a baloldali pártok közötti megállapodás értelmében Veszprém az MSZP-é volt, tehát az, hogy ő most visszalépett, egyben azt is jelenti, hogy a DK-nak sem lesz jelöltje ott Kész Zoltánnal szemben.

A Nemzeti Választási Bizottság közölte: nem állíthat országos listát az a jelölőszervezet, amelynek huszonhétnél kevesebb egyéni jelöltje van. Ezt többen a koordinált indulást korlátozó kísérletként értékelték.

