Visszalépések nélkül legyőzhetetlennek tűnik Hollik az V. kerületben

Ellenzéki patthelyzet alakult ki a fővárosi 1-es választókerületben, ugyanis az öt ellenzéki jelöltből négy is hasonló eséllyel győzné le a Fidesz–KDNP színeiben induló Hollik Istvánt – írja a Hír TV.

A Közös Ország Mozgalom felméréséből az derült ki, hogy az MSZP–párbeszédes V. Naszályi Márta 59-41 arányban maradna alul egy az egy ellen Hollikkal szemben, míg az Együtt elnöke, Juhász Péter 39, az LMP-s Csárdi Antal pedig 38 százalékot kapna, ha más ellenzéki nem indulna. Fekete-Győr András Momentum-elnök 37 százaléknyi voksot gyűjtene, ha ő lenne az egyetlen ellenzéki jelölt. A Jobbik színeiben versenybe szálló Losonczy Pál 24 százalékot érne el a felmérés szerint.

Ha senki nem lép vissza, Hollik nagyon simán húzná be az V. és a VIII. kerületet is magában foglaló körzetet 42 százalékkal. V. Naszályi 18, Csárdi 13 százalékot kapna, Fekete-Győr népszerűségét 10 százalékra mérték, Juhász 9, Losonczy pedig 8 százalékon áll. Tehát kijelenthető, hogy a választókerületben csak akkor van valamennyi esély a Fidesz–KDNP legyőzésére, ha csak egyetlen ellenzéki politikus marad versenyben.

A kutatók indirekt becslései is hasonló képet mutatnak – ezekben azt szimulálták, mi lenne, ha a választókból eltűnne a bizonytalanság, és mindenki tudná, kire szavazna, ha az általa preferált jelölt visszalépne. Ekkor Fekete-Győr és Csárdi 51 százalékkal húzná be a körzetet, V. Naszályi pedig fej fej mellett végezne Hollikkal szemben. Juhász Péter 51-49 arányban maradna alul, tehát ő is esélyes lehet, Losonczy pedig így a voksok 40 százalékát kapná.

Pártlisták tekintetében a Fidesz–KDNP-re 31 százalék szavazna, az MSZP–Párbeszédre és a DK-ra a válaszadók 9 százaléka, a Jobbik és az LMP országos listája 9 százalékon áll a belvárosi választókerületben. A Momentumra 6 százaléknyian szavaznának, az Együtt listája 3 százalékot érne el a körzetben.

Az adatfelvétel február 5. és február 28. között zajlott le, a terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. A részletes elemzést itt olvashatja.