Vizes vb: egy 40 milliós hínármentesítő még kellett

Hínármentesítő úszó- és munkagépet is vett a vizes világbajnokság miatt a balatonfüredi önkormányzat. A berendezést nettó 32,8, azaz áfával együtt közel 40 millió forintért szállította le a helyhatóságnak a budapesti érdekeltségű Richter Mérnöki Iroda Kft.

Bár a gép szükségességét nehéz lenne vitatni, hiszen a nyíltvízi versenyeket nem lehetett olyan területen rendezni, amely tele van hínárral, a beszerzés így is számos olyan visszásságra rámutat, amely a világbajnokság kapcsán kiírt tendereket jellemezte. A – természetesen rendkívüli sürgősséggel meghirdetett – közbeszerzést ugyanis valamiért csak május 29-én tették közzé, azaz alig több mint másfél hónappal az esemény kezdete előtt. Ennek megfelelően a pályázók túl sok időt nem is kaptak ajánlatuk elkészítésére: 31-én, tehát két nappal a felhívás megküldése után már döntöttek is a nyertesről. Utóbbi feladat egyébként nem lehetett túl nehéz, mert ugyan a tenderre – az előírásoknak megfelelően – három céget is meghívtak, végül kizárólag a győztes Richter Mérnöki Iroda Kft. adott be ajánlatot. Magyarul verseny ezúttal sem igazán volt a több tíz milliós megbízásért.

Az adásvételi szerződést végül június 8-án írták alá, a budapesti vállalatnak – amely 2016-ban összesen 183 milliós árbevételt ért el úgy, hogy a mezőgazdasági és egyéb gépek nagykereskedelme mellett építőipari feladatokat is végez – pedig június 24 és 28. között kellett leszállítania és üzembe helyeznie a berendezést.

A vizes világbajnokság ugyan már július 30-án véget ért, az esemény azonban azóta is több száz millió forinttal drágult. Kiderült, hogy 230 millió forintból készül film a vb utókommunikációjához (amiről lapunknak a szervezők eredetileg azt mondták, mindössze egyperces lesz), és a rendezvényszervezésre vonatkozó még tavasszal kötött szerződés összegét is megemelték bő 350 millióval.

A kihirdetett közbeszerzések alapján a világbajnokság teljes büdzséje már biztosan 106 milliárd forint felett jár. A tényleges költés azonban ezt legalább 25-30 milliárddal meghaladta, az állami Antenna Hungária Zrt.-nek ugyanis volt egy olyan nagy összegű fejlesztése, amit közbeszerzés nélkül valósított meg.