Vona: A kormányt holnap el kell söpörni

Ne csak leváltsuk Orbán Viktor kormányát, hanem söpörjük el – ezzel zárta kampányát Vona Gábor Dunaújvárosban. Ez volt az utolsó lakossági fóruma a holnapi választás előtt. A Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje mindenkit arra buzdított, hogy szánjon félórát a voksolásra, mert a magyar emberek fogják eldönteni az ország sorsát. – Az is szavaz, aki otthon marad, egy sistergős ikszet húz be Orbán Viktor neve mellé – mondta, hozzátéve, hogyha 70 százalék fölé megy a választási részvétel, az már sorsdöntő lehet.

Vona Gábor a Kamaraszínházban tartott fórumán kiemelte, hogy ők kormányon a korrupciót minden irányból támadni fogják, mert "amíg korrupció van, nem lehet elkezdeni az országot építeni". Problémának nevezte, hogy mára már az emberek szinte hozzászoktak ahhoz, hogy a politikusok lopnak. – Ma is elloptak 5 milliárdot, tegnap is elloptak 10 milliárdot, mondjuk ma azért jobb napunk volt – ironizálva így festette le a jelenlegi helyzetet. Külön kiemelte itt Kósa Lajost, bírálva, hogy furcsa körülmények között sertéstelepet kapott az édesanyja és még arról is szó volt, hogy 800 milliós "sikerdíj" is járjon neki. – Milyen erkölcsiség az, amikor valaki a saját édesanyját is belevonja ezekbe az ügyekbe – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogyha ő állítana haza anyukájához ehhez hasonlóval, pofont kapna. A Jobbik elnöke hosszan sorolta antikorrupciós terveiket: a mentelmi jog és az elévülési idő eltörlése, a titkosítások feloldása, a politikusoknál kötelező vagyonosodási vizsgálat, korrupcióellenes hivatal létrehozása és az európai ügyészséghez való csatlakozás.

Az ellenzéki slágertémáknak számító, a kormányzati kampányban mégis leginkább elhallgatott egészségügy és oktatás is értelemszerűen szóba került. – Arra kell készülni, hogy a Jobbik kormányon többet fog költeni egészségügyre, remélem emiatt nem lesznek tüntetések – mondta Vona Gábor, az egyik első lépésnek nevezve, hogy szükség van egészségügyi miniszterre. Balog Zoltán jelenlegi minisztert csak Superman-nek nevezte, mert egyszerre ért a minisztériuma szerint ehhez a területhez, de az oktatáshoz, a szociális ügyekhez, és még a nyugdíjrendszerhez is. Az oktatás kapcsán egyébként a modernizációt sürgette, mert ma már olyan korban élünk, ahol talán az informatikatanárok tanulhatnak a gyerekekről. Bőven van azonban szerinte hiányosság is. – Azt tudja egy iskolás gyerek, hogyan szaporodik a mocsári zsurló, de a sárga csekk kitöltésérére nem tanítják meg, ahogyan a tudatos, egészséges életmódra sem – mondta.

A nyugdíjrendszerre is kitért, a legelején egyértelművé téve, hogy van ma Magyarországon 2,2 milliós nyugdíj is, miközben az átlag havi 110 és 120 ezer forint között van. A Jobbik – ígérete szerint – differenciáltan emelné a nyugdíjakat, ez azt jelenti, hogy az alacsony nyugdíjakat nagyobb százalékkal, a magasakat pedig kisebbel.

Természetesen a migráció sem maradhatott ki, Vona Gábor megismételte, hogy megtartanák a kerítést, sőt, még önálló határőrséget is felállítanának mellé. Itt azért felidézte, hogy miközben a kormány 22 milliárd forintot költött el bevándorlásellenes kampányra, Orbán Viktor 2015-ben az ENSZ-ben világkvótát javasolt, "titokban" 2300 embernek adtak oltalmazotti státuszt, 20 ezer külföldi pedig a letelepedési kötvényeken keresztül érkezett Magyarországra és Európába. Mindezt úgy, hogy eközben javában ment a "sorosozás". Vona Gábor – mint mondta – a migráció problémája valódi, de a kormány csak eszközként használja, hogy rettegésben tartsa az embereket.

Vona Gábort a rendezvénynek helyt adó épület előtt néhány tüntető várta, többeknél is a már megszokott "Simicska párt" feliratú kisebb-nagyobb tábla volt. Elég fiatalok voltak, egy náluk idősebb, nagydarab, kopasz úr volt aki "védte" őket. A tábláikat azonban leginkább csak a megérkező vendégeknek mutathatták, a Jobbik vezetője ugyanis egy egészen másik bejáraton keresztül érkezett, még az általában őt szállító kisbuszt sem lehetett látni.