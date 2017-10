Vona: Az kevés, hogy hajókon vagy hotelekben koccintanak

Állandó parlamenti közgyűlést hozna létre a visegrádi négyek együttműködésének Vona Gábor – a Jobbik elnökének ez a legfrissebb vállalása arra az esetre, ha 2018-ban kormányra kerülnek. Azzal magyarázta elképzelését, hogy a V4-et az érintett országok állampolgárai nem érzik magukénak, s ezen változtatni kell. „Az emberek most annyit látnak, hogy az országok vezetői bizonyos időközönként egy hotelben vagy hajón összejönnek, koccintanak, de érdemi lépések nem történnek” – mondta, hozzátéve, hogy a V4-es együttműködést „közelebb kell hozni” az emberekhez. Ezt szolgálhatná szerinte a parlamenti közgyűlés.

A Jobbik ezért országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek, amivel megteremtené elképzelésük alapjait. A pártelnök elmondása szerint lengyel politikusokkal is beszéltek már erről, így reményeik szerint hamarosan ott is napirenden lesz ez a kérdés.

Az ötlet egyébként nem új, 2016-ban már Lengyelország is felvetett egy hasonló elképzelést. Akkor Kövér László házelnök és Orbán Viktor miniszterelnök is támogatásáról biztosította a terveket.

A visegrádi országok szövetségéről Vona Gábor úgy vélekedett, hogy jelentős együttműködés a közép-európai régióban, ám instabil lábakon áll; később úgy fogalmazott, hogy „lényegében felbomlás alatt van”. Pedig szerinte az Európai Unió jövőjét érintően is fontos lenne, hogy erős legyen a szövetség. A szemünk láttára változik, alakul az EU, most dől el, hogy egy- vagy többsebességes unió lesz – hangsúlyozta. A Jobbik álláspontja szerint egyébként egysebességesnek kell lennie, ellenkező esetben az EU alapértékeit és a hazánkkal együtt vagy azután csatlakozó államoknak tett ígéreteket is elárulnák.