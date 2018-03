Vona: felhívhatnám Orbánt, de nem

Korrupció, bevándorlás, kivándorlás – ezek a témák uralták Vona Gábor beszédeit tegnap, amikor másfél héttel az országgyűlési választás előtt sorban egymás után tartotta utcafórumait saját választókörzetében, a Gyöngyös közelében lévő kisebb-nagyobb falvakban. Előbbi, vagyis a korrupció kapcsán például egészen leegyszerűsítve mesélte el a Vécsen összegyűlt néhány tucat helyi előtt, miért nem kell tartaniuk attól, hogy a Jobbik beleesne ebbe a csapdába. Mint mondta, könnyen megtehetné, hogy felhívja Orbán Viktort azért, hogy a „paksi feketekasszából” neki is jusson valamennyi, a miniszterelnök még örülne is, hogy újabb ellenfelét sikerült megvennie. – Megtehetném, de nem teszem – szögezte le, miközben kulcskérdésként beszélt a korrupció felszámolásáról.

Egy idős úr meg is ragadta az alkalmat, hogy elmondja, szerinte már biztos, hogy a Fidesz bukni fog, a vezetői pedig menekülni akarnak. Vona Gábor ennél azért óvatosabban fogalmazott, de azt elmondta, hogy úgy véli, a kormánypártok nem fogják normálisan, európai módon átadni a hatalmat, ha elveszítik április 8-án a választást. – Hisztérikus reakció lesz – vetítette előre, egyúttal leszögezve, hogy valódi igazságszolgáltatásnak kell majd az új kormány alatt működnie. Felmerült természetesen a Fidesszel – finoman szólva is – kesztyűs kézzel bánó Polt Péter legfőbb ügyész szerepe, ám Vona Gábor arra számít, hogy hiába tart a mandátuma 2019-ig, a társadalmi nyomás hatására jobbnak látja majd befejezni ezt a tevékenységet.

A közeli Kisnána volt a következő állomás, ahol oroszlánrész jutott a migráció kérdésének. Nem véletlenül, hiszen a Jobbik elnöke is felidézte, a kormány lépten-nyomon azzal támadja pártját, hogy lebontanák a kerítést, miközben nemhogy megtartanák a határzárat, még a határőrséget is újraszerveznék. Itt már szóba került fideszes ellenfele, Horváth László is, aki a kampányban ugyan „minden szalagot átvágott, amit elé tettek”, de ezentúl nem tett semmit a térségért. Itt sem maradt ki korrupció, Vona Gábor arról beszélt, hogy mára már nem is a kommunizmusba, hanem a feudalizmusba tértünk vissza: kiskirályok vannak, kastélyokban éleknek, csupán a hintót cserélték le helikopterre.

A pártelnök útja Tarnaszentmáriára vezetett, a kis faluban a 2015-ös adatok alapján mindössze 219-en élnek. Ez meg is látszott a helyi élelmiszerbolt elé hirdetett utcafórumon, a kora délutáni időpontban mindössze egy idős férfi volt ott. A fórum így pillanatok alatt személyes beszélgetéssé alakult, főként a helyi problémákról.

A közeli Verpeléten már többen várták a Jobbik elnökét, a helyi művelődési házban tartott szépkorúak délutánjának felvezetéseként. A főként nyugdíjasokból álló közönség előtt Vona Gábor hosszan beszélt arról, mekkora probléma a fiatalok elvándorlása, pláne, hogy többen is jelezték neki, gyermekeik vagy unokáik már külföldön élnek. A Jobbik elnöke ironikusan úgy fogalmazott, itthon is meg lehet élni fiatalként, elég csak Tiborcz Istvánra gondolni. Szerinte a Fidesz életpályamodellje a fiatalok számára nagyjából kimerül abban, hogy „lépj be a Fideszbe, lopj kicsiben, ha ügyes vagy, lophatsz majd nagyban is”.

