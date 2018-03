Vona Gábor: Az LMP-vel bármikor tárgyalunk

– Miért tartják magukat ahhoz, hogy senkivel sem működnek együtt a választáson? A hódmezővásárhelyi összellenzéki győzelem után már az LMP is feladta a teljesen különutas politikáját, sőt ajánlatot is tettek önöknek – kérdeztük Vona Gábort, a Jobbik elnökét.

– A mi álláspontunkban nem történt semmilyen változás. A hódmezővásárhelyi választás egyrészt bebizonyította, hogy nem működik a Fidesz gyűlöletkampánya, de az is kiderült, hogy a közvélemény-kutatások nem tudják megfelelően bemérni a Fideszt. Ezzel nem a kutatókat bírálom, sőt nagyon tisztelem a munkájukat, de a magyar társadalomban annyira eluralkodott a félelem, hogy egyszerűen nem pontosak a mérések. Egy diktatúrában nehéz megjósolni az elnyomó politikai erő népszerűségét, hiszen az emberek nem merik megmondani, ha nem a kormányzó párt támogatói, márpedig Magyarország a diktatúra felé vezető úton halad. Újra kiderült emellett az is: az emberek bölcsen ki tudják választani, hogy az ellenzéki indulók között ki az esélyes jelölt.

– Többször mondta, hogy akár koalíciós partnerként is el tudná képzelni az LMP-t, ebben az esetben nem volna pozitív üzenet a választóknak, ha már a választáson is valamilyen szinten együttműködnek?

– Mi az LMP és a Momentum mint huszonegyedik századi pártok irányába nyitottak vagyunk, az együttműködésnek viszont a választás után van jelentősége. De az LMP-vel bármikor szívesen tárgyalunk; ha Szél Bernadett vagy az LMP más vezetői a Jobbikkal egyeztetni akartak bármikor is, mi soha nem zárkóztunk el.

– A hódmezővásárhelyi választás óta volt már ilyen?

– Természetesen sokan beszélünk ilyenkor sokakkal, de tárgyalás még nem volt.

– Lesz?

– Nem tartom kizártnak.

– Ha a választáson nem akarnak velük együttműködni, akkor miről?

– Nemcsak az egyéni képviselőjelöltekről vagy a koordinációról lehet beszélgetni, hanem egyáltalán arról, hogy mi lesz a választás után. Szerintem ez már fontosabb is. Én az LMP-re nem úgy tekintek, mint akikkel mindenben egyet kell értenünk, hanem mint egy későbbi lehetséges partnerre. Ezért a legfontosabb területeken, az egészségügyben, az oktatásban, a nyugdíjrendszerben, a gazdaságban, az elvándorlás lassításában mindenképpen ki kell alakítanunk egy nemzeti minimumot. Azt gondolom, ezekről sem csak a választás után lehet beszélni, hanem már most is.

– Miért van szükség arra, hogy például Szél Bernadett vagy Hadházy Ákos ellen elinduljanak?

– Minden ellenzéki pártnak az a feladata, hogy adott választókörzetben a legerősebb jelöltet találja meg; mi is erre törekszünk. Nem vagyok benne biztos, hogy ezeken a helyeken a Jobbik olyan gyenge volna, és a visszalépés kérdése a mi esetünkben kellene, hogy felvetődjön.

– Országos listájukon meglepetés, hogy a negyedik, abszolút befutó hely Steinmetz Ádámé lett. Őt sportsikereiről ismerjük, miért került ennyire előre, megelőzve számos más, a parlamentben már edzett politikusukat?

– Ádámot én nemcsak mint olimpiai bajnokot, hanem mint embert és mint nagyon jó szakembert is nagyra tartom. Úgy gondolom, ki fogja nőni magát az Országgyűlésben. Több olyan terület is van, ahol vele számolni tudunk, ez nem csupán a sport.

– Milyen más területek?

– Egy olimpiai bajnok bárhol a világban fontos lehet. Ha mondjuk a diplomáciában kell ajtókat megnyitni, egy olimpiai bajnok személye mindig nagyon jó beugró. Külföldön vízilabdázott, vagyis nagyon jól beszél nyelveket is. Ezenkívül Somogy megyében gazdálkodik, a mezőgazdaság pedig nem csupán egy fontos terület számára, hanem életformájának része.

– Befutó helyen van még a listán két alelnöke, akik egyben polgármesterek: Janiczak Dávid Ózdról, illetve Fülöp Erik Tiszavasváriból. Ők ezek szerint feladják a városvezetői munkát a parlamentért?

– Az országgyűlési munkára Fülöp Erik vállalkozik. Két ciklust végigdolgozott Tiszavasváriban, és ő maga is úgy gondolja, parlamenti képviselőként többet tudna a térségben élőknek segíteni. Janiczak Dávid és Toroczkai László helye lényegében szimbolikus a listán, hiszen ők mindketten polgármesteri munkájukat szeretnék folytatni. Dávid mint elnökségi tag előkelő helyet kapott, Laci pedig a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom munkája kapcsán a 64. helyet kérte.

– Úgy tűnik, idén sem áll ki Orbán Viktor vitatkozni, sajtófőnökének tájékoztatása szerint ugyanis a viták ideje már lejárt. Számít-e arra, hogy valaha összejön a vita Orbán Viktorral?

– Én továbbra is várnék egy vitát. Bízom benne, hogy a miniszterelnök is belátja, hogy a vita a politikai kultúra része.

