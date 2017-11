Vona Gábor: Havas Henrik könyvet ír rólam

– Október 23-i beszédében azt mondta: nem számít, ki a konzervatív, ki a liberális, mindenkit képviselni akarnak. Toroczkai Lászlóval a háta mögött, akinek ismertek a liberalizmussal kapcsolatos nézetei, hogyan akar egy magát liberálisnak valló embert megszólítani?

– Nem az számít, ki milyen ideológiai háttérrel érkezik, hanem az, hogy kivel tudjuk építeni az országot. Ha a XX. század logikája alapján gondolkodunk, akkor ez a megkülönböztetés valóban abszurd helyzeteket teremthet, de szerintem éppen ez a XXI. századba való átlépés feltétele: hogy erre a kiegyezésre képesek legyünk.

– Ebből nem derül ki, hogy egy liberális ember számára, aki ismeri a Jobbik múltját, hogyan tenné szimpatikussá magát és a pártját…

– Pontosan azzal, hogy ebből a koordináta-rendszerből kiléptem. Ha megnézzük az LMP vagy a Momentum deklarációit, pont ugyanerről szólnak. Az új pártok érzik, hogy erre van szükség, nem őrlődhetünk a szüleink és nagyszüleink megosztottságában. Elismerem, hogy egy olyan embertől, akit megnyomorított a fasizmus vagy a kommunizmus, nagyon nehéz a továbblépést kérni, de azt ajánlom a magyar társadalomnak, hogy próbáljunk meg a jövő felé nézni.

– A melegek szavazataira számít?

– Miért ne számítanék? Szerintem a Jobbiknak eddig is voltak homoszexuális szavazói.

– Képviselőtársa, Dúró Dóra is ehhez hasonlóan válaszolt nemrég, majd kifejtette, hogy mennyire nem ért egyet például a „provokatív és tömeges garázdaságot megvalósító” Pride-dal.

– Ami ott történt több esetben, nekem sem tetszett. Emellett szerintem nem homofóbia, hanem konzervatív álláspont, amikor azt mondom, nem értek egyet azzal, hogy a homoszexuális párok is fogadhassanak örökbe gyereket.

– Korábban betiltotta volna a melegfelvonulást; emellett még kitart?

– Az Orbán-kormány elmúlt hét éve alatt igazán megtanulhattuk, mennyire fontosak a szabadságjogok, a gyülekezés szabadsága például ilyen kiemelkedő vívmány. Nem akarom ezért tiltani senkinek, hogy törvényes keretek között felvonuljon, mindaddig, amíg a rendezvény nem sérti mások érzékenységét.

– Már korábban kijelentette, hogy a néppártosodás befejeződött, mégsem látni, hogy tömegek érkeztek volna a Jobbikhoz.

– Azt gondolom, a néppártosodás olyan siker, amelyet majd tanítani fognak politológushallgatóknak az egyetemen. Hogy számszerűen mennyire lett eredményes, azt a 2018-as választás fogja megmutatni. A közvélemény-kutatásokkal azért kell óvatosan bánni, mert az ezeket készítő cégek vezetői is elmondták már, hogy egyre nagyobb a választ megtagadók száma, vagyis az emberek félnek vállalni a véleményüket. Sajnos nem lepődöm meg, az a kormányzási stílus, amit Orbán Viktor és csapata megenged magának, ezt erősíti.

– Felvetődött önökben – ha már ennyire hangoztatják –, hogy ha jobb- és baloldaltól függetlenül mindenkit képviselni kívánnak, akkor egy olyan embert állítanak a kampány élére, akár miniszterelnök-jelöltnek, aki mindkét oldalon elfogadott?

– A párt kongresszusa választott miniszterelnök-jelöltté, nem vetődött fel, hogy más legyen. Én most erre a feladatra koncentrálok, és úgy érzem, sokkal alkalmasabb vagyok ma Magyarország vezetésére, mint Orbán Viktor.

– Miért?

– Orbán Viktornak ugyan nagyobb a politikai tapasztalata és rutinja – ez tény, hiszen korábban kezdte a szakmát –, de mára felelőtlen, kiégett, mentálisan megbillent ember lett belőle. A miniszterelnök feladata az, hogy az országot jó célok mentén egyesíteni tudja. Orbán Viktor ellenben ma már mást sem csinál, mint a Fidesz szavazóinak politizál. Én minden magyarnak fogok.

– Manapság személyeskedéstől sem mentes vitáik vannak az Országgyűlésben. Jól érzi magát ezekben a helyzetekben? Lehet beszélni azért még valamifajta kölcsönös tiszteletről?

– Bár a véleményem róla nagyon lesújtó, mindig miniszterelnök úrnak szólítom, és nem megyek egy bizonyos szint alá. Ezt a hozzáállást Orbán Viktor nem mindig viszonozza. Bár tény, hogy a piszkos munkát, a lejáratásomat, a családom zaklatását Rogán Antalra és a médiájukra bízza. A tudást és a kitartást tisztelem a kormányfőben, az aljasságot és a korrupciót nem. Egyúttal amit jól csinált, nem fogom csak azért megváltoztatni, mert ellenfelek vagyunk.

– Készülnek arra, hogy a kampányban fölvonultatnak majd olyan embereket, akik a baloldalon is elismertek? Baloldali embereket is meg tudnak majd szólítani?

– Már most is azt látom, hogy ez a folyamat zajlik. Talán ezt az is bizonyítja, hogy még idén Havas Henrik könyvet ír rólam. Nehéz őt politikailag elhelyezni, de tény, a kormánnyal szembeni kritikus értelmiség egyik vezető egyénisége a médiában. Hogy engem választott legújabb könyvének alanyául, véleményem szerint politikailag jelent valamit. Választhatta volna Szél Bernadettet vagy Karácsony Gergelyt is.

– Havas Henrik írt korábban könyvet Kelemen Annáról és a pornóról is. Nem vetődött fel önben, hogy érdekes sorba kerül?

– Erre mondhatnám, hogy a politika sem túlságosan könnyed téma. De Havas Henrik nagyon sok másról is írt könyvet, mindig érzékeny társadalmi témákhoz nyúlt hozzá. Nem lehet azzal vádolni, hogy ne érezné, mire van igény. Amikor megkeresett a könyv ötletével, büszkeséget éreztem.

– A jövő évi választáson mennyi egyéni győzelemre számít?

– Annyira, mint amennyi a választási győzelemhez szükséges. Ahhoz, hogy egy Jobbik-kormány megalakulhasson, minimálisan negyven egyéni körzetben kell nyerni.

– Ezt reálisnak tartja, dacára annak, hogy eddig, egyetlen időközi választást leszámítva, nem sikerült mandátumot szerezniük így?

– Igen. 2018 áprilisában nagy meglepetés fogja érni a Fideszt. Emlékezzünk arra, hogy az elmúlt időszakban Orbán Viktor kétszer is elmérte magát: az egyik a végül eredménytelen kvótanépszavazás volt, a másik pedig a Momentum olimpiaellenes aláírásgyűjtése. Meg kell nézni azt, hogy a Fidesz milyen aljas eszközökkel küzd ellenünk, például információim szerint központilag osztották szét azokat a festékszórókat, amelyekkel a plakátjainkat megrongálták. Ez annyira szánalmas; azt mutatja, hogy a Fidesz fél, és jól is teszi. Ha valaki meg tudja őket verni, azok mi vagyunk.

– Sokszor elmondták, hogy nem fognak együttműködni a baloldallal. Mégis, olyanra lehet számítani, hogy egy kifejezetten balos körzetben a Jobbik mondjuk nem fordít akkora összeget a kampányra?

– Természetesen mi is látjuk, hogy hol van több, és hol kevesebb esélyünk, de mindenhol ugyanolyan elánnal fogunk küzdeni. Már csak azért is, mert töredékszavazatokról is szó van, tehát nem szabad egyetlen körzetet sem feladni. Már jó ideje azt mondom, hogy nem a pártoknak kell egyezkedniük, az emberek fognak dönteni, az esélyes jelöltre szavazni.

– Budapesten a Jobbik nem kifejezetten erős, pedig ott sok minden eldől.

– Budapesten is várok egyéni mandátumokat. Nyilvánvalóan a főváros nem a fellegvárunk, de a külső kerületekben van esélyünk a győzelemre.

– Említette már a plakátokat; a korábbi 1100 után vettek újakat?

– Egyelőre nem sikerült. Az a fajta erőszakos kormányzati hadjárat, ami elindult ellenünk, befagyasztotta a tárgyalásokat.

– A plakátjaikon egyik ígéretük az elszámoltatás, amit minden ellenzéki párt megígér minden kampányban. Önök kit akarnak elszámoltatni?

– Az elmúlt hét évben bőven van miért elszámolni, még akkor is, ha a fideszes többség az Országgyűlésben hozott olyan törvényeket, amelyek legálissá tettek korábban korruptnak számító folyamatokat. Orbán Viktort is el akarjuk számoltatni, aki ennek az egész pókhálónak a közepén áll.

– Orbán Viktort mi miatt vonnák felelősségre?

– Szerintem a magyarországi korrupció mögött Orbán Viktor áll. De az elszámoltatást nem is a kormánynak kell megvalósítania, hanem a hatóságoknak, nekünk annyi dolgunk van, hogy visszaadjuk a szabadságukat. Ma Magyarországon azért nincs elszámoltatás, mert a Legfőbb Ügyészség, élén Polt Péterrel, ezt megakadályozza.

– Polt Péternek kötött mandátuma van, ráadásul addig nem is kerül más a helyére, míg kétharmaddal nem sikerül valakit erre a posztra megválasztani.

– A mandátuma 2019-ig szól. Azt gondolom, hogy talán ezt az időt sem fogja kitölteni.

– Miért ne töltené ki?

– Van egy ilyen megérzésem. El tudok képzelni olyan szituációt, amikor Polt Péter inkább átadja a helyét másvalakinek.

– Mire alapozza ezt?

– Így érzem.

– A korrupció mellett a migráció témája uralja itthon a közbeszédet, legalábbis a kormányzati kommunikációt. Létezik Soros-terv?

– Abban a formában, ahogy a Fidesz médiája ezt prezentálja, nem. Soros György nem is nagyon tagadja, hogy támogatja a bevándorlást, de a Soros-terv önmagában egy kommunikációs termék. Valóban van olyan veszély, hogy az Európai Unió Magyarországra kötelező és felső határ nélküli kvótákat akar kényszeríteni, ez ellen küzdeni kell. A Jobbik ellenzékben is ezt teszi, és kormányon is mindent meg fog tenni, hogy ez ne valósulhasson meg.

– Orbán Viktor nyomdokain vagy máshogy?

– Ha olyan eszközhöz kell nyúlni, amelyet Orbán Viktor is használt, az nekem nem lesz büdös. Ebben én pragmatikus vagyok, nem az eszköz érdekel, hanem a cél. Orbán Viktort inkább az eszköz érdekli, számára a migrációs vita eszköz politikai hatalmának megtartására.

– Konkrétan mit tenne ön?

– Például visszaállítanánk a határőrséget. Ezen túlmenően Magyarországnak szövetségeseket kell találnia. Akik vannak, azokat Orbán Viktor éppen most veszíti el, amikor hagyja a V4-et földarabolni. Úgy lehet küzdeni, hogy az Európai Unió különféle fórumain folyamatosan napirenden kell tartani ezt a témát, biztosítva a társadalmi támogatást.

– Ha Soros-terv nincs is, ön beszélt Vona-tervről. Ez mit takar?

– A Soros-tervet érthetjük úgy, mint a migráció szinonimáját, az Orbán-tervet pedig mint az emigrációét, mert Magyarországról menekülnek a fiatalok. A Vona-terv ennek a kettőnek a megakadályozása, illetve Magyarország felemelése. El kell kezdeni megoldani gazdasági, társadalmi, szociális és egyéb problémáinkat, ezek közül az egyik legfontosabb szerintem a bérkérdés. Éppen ezért indítottuk el béruniós kezdeményezésünket.

– A bér mellett mindenkit érint valahogyan az egészségügy. Ezen a területen mihez kezdenének?

– Temérdek feladat van. Célunk egy páciensközpontú, preventív erejű XXI. századi egészségügy. A nulladik lépés ehhez az önálló egészségügyi minisztérium felállítása, az első lépés a költségvetés-arányos ráfordítás európai mértékre növelése, a második lépés a szétvert társadalombiztosítási rendszer visszaállítása, a harmadik lépés pedig az alapellátás és a járóbeteg-ellátás rendbetétele. Ezzel a kórházak válláról is nagy terhet vennénk le. A bérunió révén megvalósulhat az európai egészségügyi minimálbér. Ez megállítaná az elvándorlást.

– Lenne olyan, amit a Jobbik folytatna a jelenlegi kormány munkájából?

– Három részre osztanám ezt a kérdést. Van, amit azonnal meg kell szüntetni, mint például a korrupció vagy a sajtószabadság eltiprása. Van egy másik szegmens, amit ki kell javítani, például az egészségügy vagy az oktatás kérdése. Van viszont, amit meg kell tartani, mert jó. Ilyen a családpolitika vagy a határon túli magyarok segítése, támogatása. Nekem egyáltalán nem lesz szégyen, hogy bizonyos lépéseket és intézkedéseket megőrizzünk.

– Lesz a Jobbiknak árnyékkormánya?

– Ez felvetődött már az elnökségi üléseken is. Egyelőre azért nem tartom jó ötletnek az árnyékkormány felállítását, mert nem hiszem, hogy jó, ha idő előtt össztűznek teszek ki embereket, akikre rá szeretném bízni egy-egy ágazat vezetését. Ha most kellene a Jobbiknak kormányt alakítania, meg tudnám alakítani a Vona-kormányt. Nem politikusokkal akarom feltölteni a tisztségeket, hanem szakemberekkel. Működőképes és főképp a kérdésekhez a szakma irányából közelítő kormányt fogunk felállítani.

– Mit gondol, jövő áprilisig történhet valami, ami kikezdi a jelenlegi rendszert?

– Szerintem igen. Ha kiderül, hogy a király meztelen, komoly lavinát indíthat el a társadalomban. És ez a parázs ott van a levelek alatt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.