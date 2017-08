Vona Gábor ismét vitára hívja Orbán Viktort

Saját Facebook-oldalán hívta ki ismét nyilvános vitára Orbán Viktor miniszterelnököt Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerdán. Vona – akiről a Fidesz telefonos kampánnyal híreszteli, hogy megsértette a nyugdíjasokat – azt írta: Orbán egy gépi hang mögé bújva próbálja meg lejáratni őt, de ennek hitelességéről mindent elmond, hogy „ötletgazdája az a Habony Árpád, akit pár éve jogerősen elítéltek, mert bántalmazott egy nyugdíjas házaspárt”.

„Miniszterelnök úr, semmi szükség a bujkálásra és a közpénzek számolatlan költésére. Üljünk le a nyilvánosság előtt egy élő televíziós vitára!” – írja a pártelnök. Vona olyan kérdésekről szeretne beszélni, mint a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, a férfiak – Jobbik által szorgalmazott – negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetősége és a gyógyszertámogatás reformja.

„A helyet és az időpontot is ön választhatja meg” – ajánlja Vona a kormányfőnek, aki 2006 óta nem vett részt nyilvános választási vitában. Erre tekintettel a Jobbik elnöke azt is felajánlotta, hogy – „az ügy fontosságára tekintettel” – elküldheti az egyik alelnökét is, ha Orbán nem merne kiállni ellene.