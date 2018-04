Vona Gábor: Itt a bevándorlásellenes akcióterv

Hat pontból álló bevándorlásellenes akciótervet mutatott be Vona Gábor Gyöngyösön, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének szavai szerint ezt akarják majd megvalósítani, ha a vasárnapi választás után kormányt alakíthatnak. A migrációt érintő csomag az első, de nem az utolsó, az ellenzéki pártvezető ugyanis a voksolásig hátralévő minden egyes nap nyilvánosságra hoz majd egy-egy intézkedési tervet.

A bevándorlásellenes akcióterv hat pontja a következő:

Vona Gábor megismételte, hogy a kormányváltás a választási részvételen fog múlni, 70 százalékos vagy azt meghaladó választási részvételnél már nem a jelenlegi kormány marad hatalmon. „Mindenki szánjon rá félórát vasárnap, hogy elmegy szavazni, és vigyen magával még öt embert” – buzdított a Jobbik elnöke.

A politikus a kormányfő március 15-i beszédére utalva úgy fogalmazott, hogy míg Orbán Viktort elégtételt venne, ők egészségügyi eszközöket vennének. A miniszterelnök múlt pénteki rádióinterjúja kapcsán pedig azt is mondta, hogy míg Orbán Viktor az embereket listázná, a Jobbik az ország problémáit venné sorra.

Nem lépnek vissza

Hiába gyorsulnak fel az ellenzéki oldalon a visszalépések a következő napokban, a Jobbik továbbra is kitart amellett, hogy nem fogja visszavonni a 106-ból egyetlen indulóját sem. Vona Gábor a Magyar Nemzet kérdésére felvetette, hogy a visszalépéseik egyáltalán nem jelentenék azt, hogy szavazóik automatikusan a baloldali jelöltre húznák be az ikszet. A Jobbik tábora ugyanis – szavai szerint – nagyon heterogén, a régi, jobbikos törzsszavazók mellett vannak csalódott fideszesek, és a baloldalból kiábrándultak is, nekik pedig az az elvárásuk, hogy a Jobbik jelöltjeire szavazhassanak. „Erőt az erővel lehet leváltani” – tette hozzá.