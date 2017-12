Vona Gábor: Nagyon sokan akarnak segíteni

– Miközben a Jobbik az emberektől vár adományokat, ön fog átutalni a saját vagyonából a megadott számlaszámra? – kérdeztük Vona Gábort, a Jobbik elnökét.

– Természetesen fogok, de nem tudom még, hogy mekkora összeget. Amikor a magyar emberek a félretett pénzükből vagy a nagyon alacsony fizetésükből adakoznak azért, hogy a Jobbik megmaradhasson, és indulhasson a választásokon, mi is tudjuk, hogy mi a kötelességünk.

– Erre külön megkérték a parlamenti képviselőiket?

– Beszéltünk róla, de nem hiszem, hogy itt bárkit is kérni kellene. Mi a fizetésünk tíz százalékát eddig is jótékony célra fordítottuk, tehát nem idegen a Jobbiktól az adakozás. Most pedig rólunk van szó. Alapvetően azt látom, hogy nagyon sok magyar ember megmozdult ebben az ügyben. Ha jól emlékszem, eddig a Momentum adománygyűjtéséből jött össze a legnagyobb összeg, nagyjából 21 millió forint, mi pedig ezt már túlléptük. Mondhatom azt is, hogy már most a legsikeresebb pártpolitikai jellegű adománygyűjtés a miénk, úgyhogy köszönettel tartozunk az embereknek.

– Többször beszélt arról, hogy Magyarországon fullasztó a légkör. Önök most minden adományozótól kérik a lakcímük igazolását; nem tart attól, hogy ez többeket visszatarthat?

– Mi a törvények betartásával tudunk adományt gyűjteni, ennek megvannak a feltételei. Bízunk benne, hogy ez nem tántorítja el az embereket attól, hogy kiálljanak a demokrácia mellett. Látni kell, hogy alapvetően nem is a Jobbikról van szó, hanem a jogállamiságról és a demokráciáról. Ezt az emberek is érzik. A képviselőink sorra számolnak be arról, hogy olyanok hívják fel őket, sőt olyanok adományoznak, akikről nem is gondolták volna. Bőven túl vagyunk már ilyen értelemben a pártpolitikai hovatartozáson. Nemrég értesültem róla, hogy a Momentum és az LMP is csatlakozott a pénteki tüntetésünkhöz, ennek nagyon örülök, és köszönöm nekik.

– Ha a rendezvényük nem a Jobbikról szól, lehet számítani esetleg meglepetésfelszólalókra a demonstráción?

– Ezt még nem tudom megmondani, de azt állíthatom, nem jobbikos rendezvényt akarunk tartani.

– Mekkora tömeggel lenne elégedett a pénteki, Lendvay utcai tüntetésen? Tél van, hideg, ráadásul közeledik a karácsony is…

– Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Ha az adománygyűjtésből indulok ki, látszik, hogy az egész ország megmozdult. Hálás leszek mindenkinek, aki eljön.

– Az Állami Számvevőszék most az önök észrevételeit várja. Mire számít, mi lesz később?

– Továbbra is azt tudom mondani, hogy Orbán Viktornak vissza kell vonulnia ebből az ügyből. Arra szólítom fel a miniszterelnököt – hiszen nyilvánvaló, hogy az egésznek ő a szellemi atyja –, hogy a torz kezdeményezést, amit az országgyűlési választások előtt négy hónappal beindítottak, vonassa vissza azokkal, akikkel megcsináltatta. Nem szégyen néha visszalépni egyet, még Orbán Viktornak sem.

2017.12.13.