Vona Gábor: Nehéz helyzetbe hoznak minket, miközben ez lesz a Jobbik nagy ugrása

„Orbán Viktor nyolc évig kormányon volt. Lett volna lehetősége konszolidálódni, de ő már nem tud, és valószínűleg nem is akar” – mondta Vona Gábor az Indexnek adott interjújában.

Azt mondta, a hitelességüket megkérdőjelezni próbálók csupán a néppártosodás előtti dolgokat, felvételeket, nyilatkozatokat vethetik a szemükre. Kérdésre válaszolva leszögezte, hogy Morvai Krisztina soha nem volt Jobbik-tag, „járta mindig a maga útját”, „Kovács Béla pedig soha nem titkolta, hogy Oroszországra pozitívabban tekint, mint mások, de ez még nem bűncselekmény”. Ha bizonyítást nyer, amivel vádolják, akkor nincs helye a Jobbikban – fűzte hozzá.

Próbálják értelmezni a „Stop Sorost”

Arra a felvetésre, hogy „a néppártosodást mennyire a meggyőződés és mennyire a hatalmi cél vezérelte”, kiemelte: ha taktikai szempont vezérelte volna őket, akkor a legrosszabb irányba mentek el. „Pont most, a migráció kapcsán nagy lehetőségünk lett volna, hogy versenyt fussunk a Fidesszel, ki a keményebb. Gondoljunk csak Őcsényre…” – vélekedett a Jobbik elnöke. Hozzátette, hogy ők is elutasítják a migrációt, a kvótákat, de nem mentek bele olyan „zsigeri és propagandisztikus kampányba”, mint a Fidesz. „Sokan inkább a nyolc-tíz évvel ezelőtti Jobbiktól várták volna ezt a kampányt, amit a Fidesz most folytat” – jelentette ki.

Azzal kapcsolatban, hogy a „Stop Soros” névre keresztelt kormányzati törvénycsomagot megszavazzák-e, Vona Gábor azt mondta: még annyira friss a történet, hogy nem alakítottak ki álláspontot. „Egyelőre próbáljuk értelmezni, mi a célja ennek, és ez már önmagában nagy feladat. Hogy túl a propagandisztikus célokon, van-e ennek valami józan ésszel értékelhető jogalkotói szándéka, vagy csak a kampány hevében, netán a migránsok eltitkolt betelepítése vagy az Elios-botrány miatt született kétségbeesett ötlet-e” – magyarázta.

„Kriptojobbikosok”

Arra a felvetésre, hogy közvélemény-kutatók 11–17 százalék között mérik a pártot, míg 2014-ben több mint 20-at kaptak listán, Vona azt mondta, nem ezekből a kutatásokból indul ki. „A 2014-es év eleji eredmények szignifikánsan rosszabbak voltak, mint a választási eredményünk. Akkor is jellemző volt, hogy alulmérték a Jobbikot. Ha 2014-ben voltak rejtőzködő szavazók, akkor most még inkább vannak. Nem beszélve arról a tömegről, és én ezt tartom döntőnek, akik az utolsó pillanatban arra fogják adni a voksukat, akiről elhiszik, hogy képes ezt a kormányt leváltani. Ez lesz a Jobbik nagy ugrása” – vélekedett.

A Jobbik elnöke kitért arra is: nehéz helyzetbe hozza a politikai klíma, mert nagyon jó szakértői bázisuk van, csak nem tudják megmutatni. „Olyan egzisztenciális félelem van az értelmiségben, hogy nagyon ritkán van az, hogy valaki ki mer állni” – szögezte le. Szerinte ha megnyerik a választásokat, lesznek olyan közéleti személyiségek, akik egyértelműen odaállnak az új néppárt mellé. „Nem csak az egyelőre háttérben maradókról beszélek. Akik most meg merik mutatni magukat, azok között is lesznek olyanok, akikkel mi együtt fogunk dolgozni. Végül van egy harmadik csoport, akik most is az államigazgatásban dolgoznak, mondjuk, az államtitkár alatti szinteken, és egy Jobbik-kormány esetén nyitottak arra, hogy velünk dolgozzanak. Kriptojobbikosok, hogy úgy mondjam.”

Lázár–Tiborcz-párharc

Továbbra is tartja, hogy ha nem nyernek, lemond. „Hogy utána mi lesz velem, azt majd eldönti a párt és én” – fogalmazott. Egyébként úgy érzi, elindult egy olyan összeomlás, aminek az lesz a vége, hogy a Fidesz vezetői egymásnak fognak ugrani. Szerinte ennek máris látni a jeleit, „elindult például egy Lázár–Tiborcz-párharc, hogy kinek kell elvinnie az Elios-balhét”.

Vona Gábort lapunk tulajdonosáról, Simicska Lajosról is kérdezték. „A híresztelésekkel ellentétben nem ad nekem politikai utasítást, nem vagyok a csicskája” – mondta, és hozzátette: azt érzi, hogy „az ő érdekeltségébe tartozó médiumokban számunkra megnyíltak ajtók és kapuk. De amikor a Hír TV-be megyek Kálmán Olgához, nem azt látom, hogy Volner János jön utánam, utána meg Z. Kárpát Dániel, hanem a baloldali pártok, liberálisok következnek. Ezek a médiumok nem lettek jobbikosok, csupán kiegyensúlyozottak. Ez pedig változás azokhoz az időkhöz képest, amikor Simicska Lajos és Orbán Viktor még jóban voltak”.

Mint mondta, kétszer találkozott Simicska Lajossal a Magyar Nemzet Szalonon. „Amikor kérdeztem, azt láttam, hogy ő maga sem tagadja, felelőssége van abban, hogy ez az ország azzá vált, ami. De elmondta, hogy felelőssége van abban is, hogy ez megváltozzon. Azt gondolom, Simicska Lajosnak sokkal egyszerűbb lenne fogni a vagyonát, és azt mondani Viktornak, hogy hagyjuk egymást békén, ennyivel én szívesen eléldegélek. De nem ezt teszi, hanem valamiért harcol, és ez jelent valamit” – fogalmazott.

Vona azt állítja, hogy a Jobbik programja vállalkozóbarát, azokat kívánják majd segíteni, akik tehetségük és szorgalmuk révén akarnak érvényesülni, az nem fogja érdekelni, hogy jobboldali vagy baloldali vállalkozásról van-e szó.

Attól tart, hogy az MSZP nem a kormányváltáson dolgozik

Arra a kérdésre, hogy a Jobbik az együttműködés milyen formájára nyitott, Vona azt mondta: Hódmezővásárhelyen nem indítottak jelöltet, és szerinte ez megmutatja, ebben a helyzetben a párt mit tart helyesnek. Országosan azonban más a helyzet, annak pedig több oka is van, hogy nem akarnak a baloldallal választási együttműködést kialakítani „106 jelölttel, saját listával indulunk, ezt tartjuk a helyes stratégiának” – szögezte le.

Azt is mondta, komoly a félelme, hogy az MSZP és néhány baloldali politikus nem a kormányváltáson dolgozik, hanem rajta van a Fidesz fizetési listáján. „Erre Botka László is egyértelmű utalást tett. Ilyen szövetségest még az ellenségemnek sem kívánok” – fűzte hozzá.

Megismételte, hogy az LMP és a Momentum irányába képzelhető el együttműködés, bár több komoly kérdésben is nagy köztük a nézetkülönbség, erre nyitottak, mert új pártok. „Megvan bennem a remény, hogy sokkal jobbat tudunk ennek az országnak adni, mint a jelenlegi kormány. Most már talán elmondható, hogy csalódást okozott nekem az a fajta reakció, amit tavaly kaptam ezektől a pártoktól. Nem volt bennük elég erő, hogy átlépjék a kispártiságuk árnyékát” – fogalmazott a Jobbik elnöke.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Parlamentben (EP) volt-e bármilyen kísérlet a kapcsolatfelvételre a Néppárttal, Vona azt mondta, az ottani képviselőik és a külügyi munkatársaik informálisan sokat találkoznak más EP-képviselőkkel, de egyelőre függetlenek, mert szerinte az európai politikai paletta is átalakulóban van.

Arra a felvetésre, hogy Setét Jenő roma aktivista azt nyilatkozta, hogy ha a Jobbik kormányra kerül, el kell gondolkodniuk rajta, hogy kimenekítsék a cigányokat az országból, Vona azt mondta: „akiket a Jobbik korábbi politikájával megsértettünk, akiknek az nehéz pillanatokat okozott, azt etnikai, vallási hovatartozásukban bántónak élték meg, azoktól elnézést kérek. Nem ez volt a célunk soha. Mi felhívtuk bizonyos problémákra a figyelmet, lehet, hogy nem mindig a legszerencsésebb módon. De most már előre tekintek.”