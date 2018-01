Vona Gábor: Nem vették le rólunk a célkeresztet

A Jobbik elnöke a párt belvárosban tartott utcafórumán, mintegy száz-százötven résztvevő előtt úgy fogalmazott: a kormány csak a kommunikációban próbál tenni a bevándorlás ellen, de „a hátsó szobában, a letelepedési kötvények révén jöhet bárki, akinek pénze van”.

A Jobbik sem szeretne bevándorlási kvótát, „mi is meg fogjuk védeni Magyarországot a bevándorlástól, de mi szeretnék megóvni az elvándorlástól is”. Ma már a magyar szülők minden hatodik gyermeke külföldön születik, a fiatalok 61 százaléka tervezi vagy már döntötte el, hogy elhagyja Magyarországot, a családegyesítés pedig azt jelenti, hogy később viszik magukkal a szüleiket is – sorolta a pártelnök.

Kifejtette, hogy elsőként „el kell számoltatni azokat, akik ezt az országot szétlopták (…), egy szűk érdekcsoport lényegében az állam, az emberek és a köz vagyonát a magánvagyonává teszi”. Szerinte a rendszerváltás óta eltelt 28 évben azért nem volt elszámoltatás, mert aki kormányra került, annak magát is el kellett volna számoltatnia, márpedig „holló a hollónak nem vájja ki a szemét”.

„Azért akarják most már szinte megsemmisíteni a pártot, mert tudják, hogy mi nem vagyunk benne a buliban” – tette hozzá Vona Gábor.

A pártelnök azt is hangsúlyozta, hogy munkára, tisztességes bérre és lakhatási lehetőségre van szükség az elvándorlás mérséklésére. „A multinacionális cégek jó, hogy itt vannak, amelyek értéket teremtenek, maradjanak is”, de fel kell zárkóztatni a béreket, meg kell szüntetni a dolgozók kiszolgáltatottságát, a magyar vállalkozásoknak pedig jelentősen csökkenti kell a terheit.

Magyarországot nemcsak szavakkal kellene megvédeni, hanem valódi tettekkel, Szlovákiában Robert Fico is kijelentette, hogy nem vezeti be a bevándorlási kvótát, „de nem plakátolta tele az országot”, nem félemlíti meg a saját állampolgárait, hanem csendben teszi a dolgát. „Orbán Viktor a tűzzel játszik”, mert ha az Iszlám Állam harcosai Európában új célpontokat keresnek, vajon melyik országot fogják megtalálni? Azt, amelyik csendben teszi a dolgát, vagy „amelyiknek a miniszterelnöke kiabál?” – tette fel a kérdést Vona Gábor.

Az utcafórumon feltett kérdésekre válaszolva a Jobbik elnöke egyebek mellett arról is beszélt, hogy Varga Mihály arra kérte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy ne hajtsák be azonnal az Állami Számvevőszék által az ellenzéki pártokra kivetett büntetést. „Úgy tűnik, hogy mégiscsak a Fidesz dönt erről”, nem az ÁSZ és más hatóságok, de ezzel „nem vették le rólunk a célkeresztet”, továbbra is „a Jobbik megsemmisítésére készülnek” – vélekedett Vona Gábor.