Vona Gábor olyan Orbán Viktor ellen, mint egy úriember a maffiafőnök ellen

Az érzékeny vagy kényes témákat sem kikerülve interjút adott az osztrák Die Presse című napilapnak Vona Gábor. A Jobbik elnöke már a beszélgetés elején leszögezte, hogy ha valakinek, hát egyedül neki van esélye legyőzni Orbán Viktort.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Állami Számvevőszék által kiszabott büntetésről úgy vélekedett, hogy az utóbbi másfél évben a miniszterelnök támadásai átléptek egy határt, és egyre színvonaltalanabbak. Mint mondta, a vitákban ugyanakkor úgy érzi magát,

mint egy úriember, aki ringbe száll, de vele szemben egy maffiafőnök ül gépfegyverrel a kezében.

Az interjú készítője felemlegette azt is, hogy Vona Gábort azzal vádolták, hogy homoszexuális. Erre a Jobbik elnöke azt felelte, hogy a karaktergyilkossággal tönkre akarták tenni a karrierjét, különösen a vidéki, konzervatív szavazóknál, akik szemében ugyanis elképzelhetetlen, hogy egy meleg férfi legyen az ország miniszterelnöke. Hozzátette, hogy Orbán Viktor meg akarja őt törni lelkileg, a családját is figyeltették: például minden este egy fekete autó várta a háza előtt, ami miatt a fia sírt is, valamint egy olasz paparazzót is felbéreltek, hogy fotózzák. Az azt firtató kérdésre, hogy vajon Orbán Viktornak miért lenne szüksége ilyen módszerekre a mindössze 20 százalékon álló Jobbik ellen, Vona Gábor azt válaszolta: azért, mert

Orbán Viktor a 2002-es választási bukással felismerte, hogy nem elég jól kormányozni, de az ellenfeleket is el kell söpörni.

A Jobbik elnöke elismerte, hogy egyetemistaként ő is a Fidesz tagja volt. Elmondása szerint azért lépett ki, mert nem tartotta elég lendületesnek a párt harcát a szocialista kormány ellen. Pedig még a Fidelitas szóvivői posztját is felajánlották neki, s mint emlékeztet, ezt a feladatot végül Szijjártó Péter kapta meg, aki napjainkban a külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az interjú készítője kemény kérdésekkel sorozta meg Vona Gábort azzal kapcsolatban, hogy miért kellene hinniük a néppártosodás őszinteségében. Felemlegette például a párt antiszemita, Izrael-ellenes, rasszista és romaellenes múltját, mire a pártelnök

leszögezte, hogy tőle nem találnak ilyen idézeteket, de azt elismerte, hogy valóban félrenézett.

Mint mondta, bár nem értett egyet, akkor még nem érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy fellépjen ezen hangok ellen. De hozzátette, hogy azóta már bocsánatot kért azoktól, akiket a Jobbik megbántott, és ma már nem történhetne hasonló következmények nélkül. Azt is elismerte, hogy ez egy folyamat része volt. Neki is mérlegelnie kellett, hogy akar-e egy 15 százalékos párttal élete végéig a parlamentben ülni. Végül úgy döntött, hogy vagy egy néppárttal kormányoz, vagy nem akar tovább politikus lenni.

Vona Gábor arról is beszélt, hogy még mindig nagyon nehéz dolguk van, ha más európai pártokkal akarnak kapcsolatokat építeni. A Jobbik és az Európai Unió viszonya kapcsán elmondta: 2012-ben még úgy vélte, hogy Magyarországnak nem kellett volna csatlakoznia az unióhoz. Most viszont már, annak ellenére, hogy az EU helyzete rosszabb lett,

tagja maradna az Európai Uniónak, mert a mostani válság alkalmat teremt arra, hogy megváltoztassuk az EU-t.

A Jobbik és Oroszország kapcsolatáról Vona Gábor leszögezte, hogy sem pénzt, sem másfajta támogatást nem kaptak az oroszoktól, nem úgy, mint például a francia Nemzeti Front. A Krím félsziget elcsatolása kapcsán pedig arra mutatott rá, hogy a magyaroknak nem a félsziget vagy Kelet-Ukrajna volt a fontos, hanem a kárpátaljai magyar kisebbség. Ehhez kapcsolódóan Nagy-Magyarországról úgy nyilatkozott, hogy ez egy történelmi idea,

a Jobbik a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek autonómiatörekvéseit támogatja.

Visszakanyarodva a közelgő választásokhoz: az interjú végén a Jobbik miniszterelnök-jelöltje megerősítette, hogy a pártja egyedül indul a választásokon, és mind a 106 egyéni körzetben lesznek jelöltjeik. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy a választások után a két fiatal párttal, az LMP-vel és a Momentummal koalíciós tárgyalásokat folytasson. Mint mondta,

talán nagyképűnek hangzik, de ő a demokrácia utolsó bástyája Magyarországon.

Vona Gábor szerint az ugyanis az elmúlt hét év kormányzásából kiderült, hogy Orbán Viktor nem demokrata. Látszik ez a sajtószabadság, az állami szervek függetlenségének, a magántulajdonnak és a vállalatok szabadságának aláásásából, vagy abból, ahogy a civil szervezeteket, egyetemeket támadják. A Jobbik elnöke a Fidesz Achilles-ínát abban látja, hogy népszerű, ami abból táplálkozik, hogy egyetlen témával, a migrációval az egész társadalmat hisztérikus félelemben tartja. Szerinte abban a pillanatban, ahogy ez véget ér, az egész rendszer is véget ér, mert nincs mögötte valódi kormányzati teljesítmény.

A Jobbik elnökét kérdezték lapunk tulajdonosához, Simicska Lajoshoz fűződő viszonyáról is. Ezzel kapcsolatban a pártelnök leszögezte, hogy semmilyen anyagi támogatást nem kapnak az üzletembertől. Azt viszont elismeri, hogy a hozzá tartozó médiában egyre nagyobb teret kap a Jobbik.

Vona Gábor abban viszont szkeptikus, hogy a miniszterelnökkel egykor baráti kapcsolatot ápoló Simicska Lajos bevet majd valamit a kampányban. A Jobbik elnöke úgy véli, hogy az üzletembernek is mérlegelnie kell, hiszen bizonyára Orbán Viktor is kemény bosszúra készül.