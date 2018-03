Vona Gábor szerint Orbán Viktor vagy beteg, vagy aljas, vagy a kettő együtt

Nem négy évről szól a mostani választás, hanem két generációnak a sorsát dönti el – erről beszélt Vona Gábor hétfő esti csepeli fórumán. A Jobbik elnökének magyarázata szerint nagyon sok fiataltól hallja, ha nem lesz változás, akkor ők elhagyják az országot. Emellett pedig a jelenleg is már külföldön élők sem jönnek haza, ha ugyanúgy megy majd minden tovább. Mindezt pedig csak tetézi, ha már a kint letelepedők szüleiket, nagyszüleiket is viszik majd magukkal. A pártelnök bírálta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kalandvágynak nevezte a kivándorlást, mert ez szerinte jól megmutatja, hogy a kormányfőnek ez a tendencia nem is fáj.

Miközben a teljes kormányzati kommunikáció lényegében másról sem szól, mint a bevándorlás, a Jobbik elnöke egészen más szempontból közelítette meg ezt a témát.

– Az egészségügy, az oktatás, a szociális terület és a nyugdíjrendszer itthon az igazi no-go zóna, a kormány ugyanis be sem teszi a lábát ezekre a területekre, és pénzt sem fektet be

– mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az is közös ezekben a szektorokban, hogy egyetlen miniszter felügyeli az egészet, „Balog Zoltán, a Superman, aki mindenhez is ért”. Ehhez képest a Jobbik – mint sorolta terveiket – modern, 21. századi oktatást vezetne be, a nyugdíjakat differenciáltan emelné, a férfiaknak is lehetőséget adna 40 év munkaviszony után a nyugdíjra.

Kitért a migrációra is, Vona Gábor a bevándorlás kormányzati kezelését és kommunikációját úgy foglalta össze, mint „teljes aberráltság”. Felsorolta, hogy betelepítettek 2300 migránst titokban, további 20 ezret a letelepedési kötvényeken keresztül, és még az ENSZ-ben is javasolta Orbán Viktor a világkvóta bevezetését, mindeközben pedig bevándorlásellenes propagandára elköltöttek 22 milliárdot.

Vona Gábor elmondása szerint a Jobbik – ahogy már számtalanszor nyilvánvalóvá tette – megtartaná a kerítést és önálló határőrséget is életre hívna.

Ennek kapcsán a pártelnök kitért az országot elárasztó Fidesz-plakátokra, amelyeken ellenzéki vezetők, így ő maga is Soros György mellett látható, mint akik lebontanák a kerítést. Emiatt azonban a Jobbik perelt, a pártelnöknek pedig már bírósági papírja is van arról, hogy ő ilyet nem akar.

Vona Gábor szerint akkor lehet kormányváltás április 8-án, ha minél magasabb a részvétel. A Fidesznek másfél-kétmillió szavazója van, aki akkor is ott lesz a választáson, ha jégeső van, viszont szerinte ennél több emberre nem számíthat a kormánypárt. Márpedig itthon 8 millió választópolgár van. Éppen ezért arra buzdított mindenkit, hogy győzzön meg öt embert, hogy vegyen részt a választáson.

– Ennek az országnak szüksége van a változásra – mondta, hozzátéve, hogy ezt a kormányt „nem leváltani kell, hanem el kell söpörni”.

Orbán Viktorról úgy fogalmazott, hogy „ez az ember méltatlan az ország vezetésére”, a március 15-én elmondott, elégtétellel fenyegető beszéde után pedig úgy írta le, hogy „vagy beteg, vagy aljas, vagy a kettő együtt”.

Ha már Csepelen zajlott a fórum, nem maradhatott ki a kerület fideszes képviselő-jelöltje – aki négy évvel ezelőtt egyéniben veszített –, mégpedig Németh Szilárd. – Akarunk-e olyan országban élni, ahol a kormánypártnak Németh Szilárd az alelnöke? – tette fel a kérdést a rendezvény felkonferálója, Pörzse Sándor.

A csepeli munkásotthon előtt egyébként a fórum kezdetén néhány tüntető gyűlt össze. Habár Vona Gáborral szerettek volna beszélni, a Jobbik elnökének járműve nem a főbejáratnál állt meg, hanem behajtott az épület udvarára. A tüntetők – a kormánypárti médiában állandósult iszlámozással összhangban – „Allahu akbar!” felkiáltással próbáltak üzenni Vona Gábornak, eközben pedig egy kihangosítóból egy müezzin hangja szólt. Jóval később néhányan be is mentek az udvarba, a Jobbik elnökének autója elé pedig leraktak egy zsák marhatrágyát.

A Jobbik elnöke szerint ők valójában „csalódott jobbikosnak álcázott fideszes emberek”, a provokáció szerinte pedig „annyira gagyi, piti és szánalmas”, hogy inkább árt a Fidesznek.