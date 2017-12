Wellnessközpont lovaknak? Erre is jutott az év végi 220 milliárdból

Két nap alatt legalább 220 milliárd forintot osztott szét a kormány, a szokásos év végi pénzszórásnak az egyházak, a sportfejlesztések és a honvédség a fő nyertese – derült ki a Magyar Közlönyből. Az egyházak 88,2 milliárd forintot kaptak: a reformátusok 30,7 milliárd, a jezsuiták 5,7 milliárd forintot, de a Don Bosco Szalézi Társasága is 6,4 milliárd forint támogatásban részesült a kormánytól, míg az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány például 1,2 milliárd forintot fordíthat fejlesztésre.

Az Erdélyi Református Egyház is kapott 26,7 milliárd forintot. A Hit Gyülekezete körülbelül 750 milliós támogatásban részesült.

45 milliárdot fociztak össze

A sport is régóta közel áll a kormány szívéhez, ez a most megszavazott támogatási összegekből is jól kiolvasható.

Az RTL Klub Híradójának összesítése szerint a kabinet szerdáig nagyjából 37 milliárd forintot osztott ki még a magyar focira. Ezt megfejelték csütörtökön a MLSZ Budapesti Pályafejlesztési Programba csatornázott újabb ötmilliárddal, amiből elvileg amatőr labdarúgóknak épülnek új budapesti pályák - és egy diszkrét határozatmódosítással 3,5 milliárddal emelték meg a Vasas labdarúgó stadion fejlesztésére szánt keretet,

vagyis az év végén még 45,5 milliárddal fejelték meg a hazai focibüdzsét.

Ebből a legnagyobb tétel a Fradiváros megépítésére szánt 15 milliárd: a A Fidesz-alelnök Kubatov Gábor által irányított Ferencváros régóta tervezi a komplexum megépítését, az óriási év végi összeget most a munkálatok második ütemére kapták meg.

Nagy lehet az öröm Nyíregyházán is, ugyanis a jelenleg NB II-es futballcsapatuk 10,3 milliárd forintból költözhet majd egy új, nyolcezer fős stadionba. Orbán Viktor miniszterelnök már 2016 februárjában megígérte: amennyiben a Spartacus feljut a másodosztályba, újra napirendre kerülhet a stadion ügye.

Békéscsabán pedig 1,8 milliárd forintos támogatásából Európa egyik legnagyobb utánpótlás röplabda-akadémiája létesül.

Seszták Miklós fejlesztési miniszter városa is nyertese lett az év végi pénzosztásnak: a Kisvárdai Labdarúgó-akadémia hétszázmillió forintból fejleszthet.

Termálfürdő és gyógykezelés lovaknak

A kisvárdaiak partnerakadémiája a kárpátaljai Munkácson pedig 1,6 milliárdból csinosíthatja ki létesítményeit.

A Magyar Lovassport-szövetség is Kisvárdán fejleszthet: 2,2 milliárd forintból lovas akadémia és termálvizes lórehabilitációs központ épülhet.

Ilyenkor nem árt felidézni: Hende Csaba korábbi honvédelmi miniszter még amiatt kritizálta 2010 előtti vezetést, hogy értelmetlen értelmetlen beruházásokra, köztük kutyawellnessre költötte a uniós pénzeket.

Nemcsak a futballt szereti a kormány, hanem például a kézilabdát is: a Magyar Kézilabda-szövetség (elnöke Kocsis Máté, józsefvárosi fideszes polgármester) ötmilliárd forintot könyvelhet el az év végén.

„Ez nem program, ez blöff”

A kormány szokásos év végi pénzosztásának egyik nagy nyertese a Honvédelmi Minisztérium is, amely a Zrínyi 2026 elnevezésű program keretében húszmilliárd forintot kapott „a Magyar Honvédség szükségleteinek megfelelő, korszerű, vállról indítható, többcélú páncéltörő rakéta-fegyverrendszerek” beszerzésére. A Zrínyi 2026 nevű programot még januárban jelentette be Simicskó István honvédelmi miniszter: „Szeretnénk felfelé ívelő pályára tenni a Magyar Honvédséget a fejlesztéseken, a forrásbővülésen keresztül” – mondta akkor a politikus.

Demeter Márta még független országgyűlési képviselőként áprilisban kért iratbetekintést a tárcától, hogy megismerhesse a Zrínyi 2026 programot.

Ez nem haderőfejlesztési program, ez egy blöff, a Zrínyi 2026 nem létezik

– mondta az ATV.hu-nak az LMP-s politikus a minisztériumban tett látogatása után.

A kultúra sem maradhatott ki a pénzosztásból: a 2002-ben átadott Nemzeti Színház kétmilliárd forintot kapott az épület felújítására.

A csütörtöki hivatalos értesítőből az is kiderült, hogy a Kisvárdához köthető Seszták Miklós fejlesztési miniszter Bogáti Jánost miniszteri biztossá nevezte ki, feladata a Záhony–Kisvárda térség és a Fényeslitke Ipari Parkra vonatkozó koordinációs feladatok ellátása lesz.

