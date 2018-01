Wittinghoff Szitáról: A Kádár-rendszer ügynöke aktivizálta magát

A Kádár-rendszer ügynöke újra aktivizálta magát – így reagált Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere a Hír TV Newsroom című műsorában Szita Károlynak, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének keddi sajtótájékoztatójára, amelyen a bevándorlásszervező irodák elleni fellépésre buzdított. A településvezető vérlázító uszításnak nevezte Kaposvár fideszes polgármesterének kijelentéseit.

„Szita Károly, ahogy a levéltári anyagokból tudhatjuk, jó tíz éven keresztül kiszolgálta azt a rendszert, amelyet szerettünk volna meghaladni. A Kádár-rendszert, amellyel kapcsolatban ők előszeretettel szoktak komcsizni, ő ügynökként szolgálta ki” – szögezte le a budaörsi polgármester. Hozzátette: Szita ma uszít egy olyan ember ellen, aki abban az időben és azóta is milliárdokat költ arra, hogy a demokráciát erősítse különböző országokban, így Magyarországon is. „Egyébként a Fidesz számos vezetője is Soros György pénzén tanult” – fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy ezek a civil szervezetek egyáltalán nem a menekültek bevándorlásának szervezésére jöttek létre, hanem olyan alapfeladatokat látnak el különböző településeken, mint a szegények étkeztetése, vagy éppen a tanodák működtetése, ahol nehéz helyzetben élő gyerekeket oktatnak. „Vérlázító az az uszítás, amit megenged magának ez az ember” – fogalmazott.

Arra a felvetésre, részt vesz-e a Szita Károly által meghirdetett pénteki konferencián, Wittinghoff azt mondta: „természetesen nem”, és eszébe sem jut. „Elképesztő az egész történtet, egy orwelli világot vet fel.”