Zaklatási vádak miatt lemond posztjáról az osztrák Peter Pilz Listája vezetője

Az őt ért szexuális zaklatási vádak miatt Peter Pilz, az osztrák parlamentbe jutott Peter Pilz Listája vezetője úgy döntött, hogy visszavonul, és lemond mandátumáról – jelentette be a politikus szombati bécsi sajtótájékoztatóján.

Pilz korábban a parlamentből frissen kiesett Zöldpárt politikusa volt, és először a zöldek egyik munkatársa vádolta meg zaklatással, majd most azt állítják róla, hogy a 2013-as alpbachi fórumon Pilz megfogdosta az Európai Néppárt egyik munkatársát, és erre tanúk is vannak. A politikus az első esetet kategorikusan visszautasította, most pedig azt mondja, „a legkomolyabban” kell venni az újabb vádakat, de semmi ilyesmire nem emlékszik.

„A szigorú előírások ugyanakkor rám is vonatkoznak” – húzta alá Peter Pilz. Mint fogalmazott, a jövőben kívülről kíséri majd figyelemmel és támogatja pártját. Hogy mi lesz az általa alapított és az ő nevét viselő politikai formációról, arra szombat délelőtt egyelőre nem tudott válaszolni. Azt mondta: délután találkozik a pártvezetés, és döntenek arról, hogy hogyan tovább.

A 63 éves Pilz több mint 30 éven át politizált a Zöldpárt színeiben, majd idén új pártot alapított, amely nyolc mandátumot szerzett a bécsi törvényhozásban.