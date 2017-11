Zaklatással vádolják az ELTE oktatóját is

Szexuálisan molesztálhatta az ELTE egyik tanára a hallgatókat és a munkatársait. Az erről szóló, névtelenül megírt Facebook-bejegyzést az Index találta meg.

„Nettó ... fizuért tűrtem, hogy zaklasson, fogdosson, nyalogasson. Akárhányszor kértem segítséget, engem hibáztattak, hogy miért nem rúgtam torkon” – idéz a portál az írásból, amely szerint ezek az esetek az egyetemnek ugyanazon a karán történtek meg, ahol pár éve a gólyatábori erőszak is, ez pedig a Tanító- és Óvóképző Kar.

Az állításokat megfogalmazó írásra – szintén névtelenül – válasz is érkezett. Ez arról számol be, hogy az ELTE egyik professzora szakdolgozati konzultáció keretében szabott szexuális tartalmú „feltételeket” egy női hallgatónak. „Az érdekes a történetben, hogy miután a lány segítségért fordult a karon belül, illetve el is mesélte a történetet egyik tanárnőjének, egytől egyig hülyének nevezték, és falaztak a professzornak”, olvasható a válaszban.

Az oktatási intézmény sajtóosztálya az Indexnek elismerte, hogy „etikai vizsgálat zajlik munkahelyi hatalommal való visszaélés ügyében az egyetem egyik oktatójával szemben, nem hallgatói bejelentés alapján”, részleteket azonban nem árultak el.